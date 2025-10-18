Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 12:29

Россия стала главным поставщиком нафты для Венесуэлы

РИА Новости: Россия стала основным поставщиком нафты в Венесуэлу вместо США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Торговая политика Вашингтона привела к неожиданному результату: Москва стала основным поставщиком нафты для Венесуэлы, полностью вытеснив оттуда США, сообщает РИА Новости. По данным аналитической компании Kpler, с марта по октябрь Каракас получил из России почти семь миллионов баррелей, в то время как американский импорт прекратился. Венесуэла, добывающая тяжелую нефть, нуждается в нафте для ее разжижения и транспортировки.

Каракас остановил свой выбор на России после попыток закупать нафту у Китая и Ирана. Доцент Финансового университета Михаил Хачатурян указывает, что ключевое преимущество — это качество, так как российская нафта сходна с венесуэльской тяжелой нефтью. Кроме того, сырье из России оказалось выгоднее по цене.

Плюс более выгодная цена по сравнению с иранскими и китайскими аналогами, — указывает эксперт.

Для Москвы эти поставки удачно вписываются в стратегию диверсификации экспорта нефтепродуктов. Наблюдатели полагают, что при сохранении американских санкций Москва вполне способна закрепить за собой статус ключевого поставщика на венесуэльский рынок. Экономисты считают, что российские нефтяники будут стремиться удержать эту роль, и их примеру могут последовать другие нефтяные страны региона, добывающие тяжелую нефть.

Ранее президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой. Документ был подписан в Москве 7 мая.

нефть
Венесуэла
Россия
экспорт
санкции
