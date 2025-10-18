Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 12:28

В Госдуме рассказали, от кого зависит судьба Зеленского

Депутат Шеремет: судьба Зеленского зависит от терпения украинского народа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Судьба президента Украина Владимира Зеленского зависит от терпения украинского народа и поддержки Запада, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, Зеленский никогда не был самостоятельным политиком.

Зеленский никогда не был самостоятельным игроком на политическом поприще и является лишь удобным инструментом в руках безответственных западных политических деятелей. Дальнейшая судьба Зеленского в меньшей степени зависит от встречи в Венгрии Путина и Трампа, а в большей степени от ресурсной поддержки заинтересованного в войне коллективного Запада и терпения украинского народа, — отметил Шеремет.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Зеленский после провальной встречи с коллегой из США готовит провокации против России. По словам эксперта, скорее всего, глава украинского государства попытается сорвать мирные переговоры в Будапеште.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что исход противостояния на Украине уже предопределен — Россия одержала победу и стала сильнее. По его словам, он уже говорил об этом Трампу.

Украина
Владимир Зеленский
Россия
СВО
Запад
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
