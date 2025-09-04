Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 11:07

Крупнейшего интернет-гиганта накрыл глобальный сбой

У Google произошел глобальный сбой всех сервисов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Во всех сервисах американской корпорации Google произошел глобальный сбой, следует из данных сервиса Downdetector. На проблемы в работе жалуются пользователи со всего мира.

Исходя из данных сервиса, только за последний час поступило больше 300 жалоб. Обращения поступают из Грузии, Болгарии, Сербии и ряда других стран. Пользователи жалуются на сбои в работе сайта поисковой системы Google, почты Gmail и видеохостинга YouTube.

Ранее в соцсети X также был зарегистрирован сбой. Неполадки заметили пользователи нескольких стран. Больше всего проблем наблюдалось в США. Примерно 69% пожаловались на плохую работу мобильного приложения, а на сайт — еще 25%. Что касается подключения к серверу, такие неполадки наблюдаются у 6% пользователей.

До этого масштабный сбой произошел в работе сотового оператора МТС, следует из данных на сайте Downdetector. Количество жалоб перевалило за сотню. Пользователи говорили о проблемах как со связью, так и с интернетом. При этом больше всего жалоб поступило из Саратовской области (47%). Также о проблемах информировали в Амурской, Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях.

интернет
Google
сбои
сервисы
жалобы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде раскрыли, кто на самом деле мешает переговорам по Украине
Боец вернулся на СВО после четырех клинических смертей и потери ноги
Раскрыта ОПГ, пять лет похищавшая людей в кредитное рабство
Останки пропавшего три года назад мужчины нашли в выгребной яме
На ВЭФ обсудили будущее творческого сектора экономики России
Дети оказались под угрозой из-за пьяного мужчины с ножом
На Западе узнали, к чему «коалиция желающих» попытается подтолкнуть Трампа
На границе Евразии и Америки произошло сильное землетрясение
Нетаньяху запретил президенту европейской страны посещать Израиль
Апти Алаудинов сообщил о последствиях смерти Парубия для украинской власти
Стало известно, почему простаивают центры подготовки спортсменов
Российские таможенники задержали китаянку с когтями медведя
Нарколабораторию с украинским следом накрыли под Новосибирском
В России упростят закупки для школ и вузов
На Западе заявили о плачевном положении ВСУ из-за ударов российских дронов
Поклонская указала, кто стоит за трагедией Украины и России
Как пожарить свинину, чтобы она была мягкой: простая инструкция
Медведев призвал лишить Лондон ценностей Британской Короны
Готовим домашнее мороженое из сливок и сгущенки по очень простому рецепту
В Португалии объявлен траур после крушения фуникулера в Лиссабоне
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.