Крупнейшего интернет-гиганта накрыл глобальный сбой

Во всех сервисах американской корпорации Google произошел глобальный сбой, следует из данных сервиса Downdetector. На проблемы в работе жалуются пользователи со всего мира.

Исходя из данных сервиса, только за последний час поступило больше 300 жалоб. Обращения поступают из Грузии, Болгарии, Сербии и ряда других стран. Пользователи жалуются на сбои в работе сайта поисковой системы Google, почты Gmail и видеохостинга YouTube.

Ранее в соцсети X также был зарегистрирован сбой. Неполадки заметили пользователи нескольких стран. Больше всего проблем наблюдалось в США. Примерно 69% пожаловались на плохую работу мобильного приложения, а на сайт — еще 25%. Что касается подключения к серверу, такие неполадки наблюдаются у 6% пользователей.

До этого масштабный сбой произошел в работе сотового оператора МТС, следует из данных на сайте Downdetector. Количество жалоб перевалило за сотню. Пользователи говорили о проблемах как со связью, так и с интернетом. При этом больше всего жалоб поступило из Саратовской области (47%). Также о проблемах информировали в Амурской, Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях.