Названы самые популярные исполнители на радио в России летом 2025 года

Названы самые популярные исполнители на радио в России летом 2025 года Zivert заняла первое место среди самых популярных артистов на радио в РФ за лето

Певица Zivert возглавила рейтинг самых популярных исполнителей за лето 2025 года на отечественном радио, говорится в исследовании Российского авторского общества (РАО), которое приводит ТАСС. Следом за ней идут Дима Билан и Мари Краймбрери.

Тройка лидеров по исполнителям: Zivert — 8,7% от общих проигрываний, Дима Билан — 6,9%, а Мари Краймбрери — 6,87%, — говорится в исследовании.

При этом учитывались иностранные музыканты, над которыми, по данным РАО, российские показали кардинальное превосходство. Певцы заняли 75% позиций в топ-20 исполнителей (15 из 20 мест). Суммарные проигрывания российских артистов в 3,3 раза превысили показатели зарубежных. Исследование проводилось путем анализа около 3 тысяч радиопотоков.

Лидером сезона стал трек INNA под названием I'll Be Waiting. Песня «Все прошло» Мари Краймбрери заняла пятое место. Седьмое досталось треку Zivert «Один процент».

Ранее рок-музыкант и бывший вокалист группы «Ария» Валерий Кипелов признался, что иногда отказывается от концертов в дальних регионах по причине проблем с голосом. По словам 67-летнего певца, трудности начались с возрастом.