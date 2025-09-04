Юрист рассказал, что делать признанному умершим по ошибке

В российском законодательстве нет четко установленного срока, в течение которого человек, ошибочно признанный умершим, должен сообщить, что он жив, рассказал юрист Дмитрий Матюшенков. По его словам, переданным телеканалом 360.ru, лучше при этом действовать быстро и обратиться в полицию и суд.

Юрист отметил, что сначала нужно через ЗАГС отменить свидетельство о смерти, предоставив документы, подтверждающие личность, а также медицинские справки. Затем следует подать заявление в суд для восстановления правового статуса. Также важно проинформировать банк, социальные службы и другие организации о сложившейся ситуации.

Опоздание может привести к финансовым потерям, утрате имущества и дополнительным юридическим сложностям. Если ситуация сложна, стоит проконсультироваться с профессиональным юристом.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ветеран СВО Игорь Байков столкнулся с ситуацией, когда его официально объявили умершим. Мужчина уже два месяца пытается через прокуратуру и Следственный комитет доказать, что была допущена ошибка.