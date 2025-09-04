Заключенные в Узбекистане смогут уменьшить срок необычным способом

Сенат Узбекистана утвердил закон, позволяющий сократить срок тюремного заключения осужденным на три дня за каждую прочитанную книгу из утвержденного списка, говорится на сайте законодательного органа. Ожидается, что нововведение коснется более 13,5 тыс. заключенных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях. При этом мера распространяется только на тех, кто может быть условно-досрочно освобожден, исключая приговоренных на пожизненное.

Устанавливается, что в случае чтения осужденным книг из перечня литературы, утвержденного Республиканским центром духовности и просветительства, направленной на формирование у осужденных правильных духовно-нравственных ценностей, и подтверждения факта прочтения указанных книг, на основании заключения Комиссии за каждую прочитанную книгу срок отбывания наказания может быть сокращен на три дня, но не более 30 дней в год, — говорится в сообщении.

Ранее служба государственной безопасности Узбекистана сообщила, что в России узбекских мигрантов вовлекают в движение «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). По данным ведомства, вербовка ведется через социальные сети, чаты и видеоплатформы с использованием терминов вроде «братва», «общак» и «закон по понятиям». Там добавили, что уважение нужно достигать не преступными действиями или «воровскими законами», а честным трудом и заботой о семье.