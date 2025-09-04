Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 12:25

Заключенные в Узбекистане смогут уменьшить срок необычным способом

В Узбекистане одобрили закон об уменьшении срока заключения за чтение книг

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сенат Узбекистана утвердил закон, позволяющий сократить срок тюремного заключения осужденным на три дня за каждую прочитанную книгу из утвержденного списка, говорится на сайте законодательного органа. Ожидается, что нововведение коснется более 13,5 тыс. заключенных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях. При этом мера распространяется только на тех, кто может быть условно-досрочно освобожден, исключая приговоренных на пожизненное.

Устанавливается, что в случае чтения осужденным книг из перечня литературы, утвержденного Республиканским центром духовности и просветительства, направленной на формирование у осужденных правильных духовно-нравственных ценностей, и подтверждения факта прочтения указанных книг, на основании заключения Комиссии за каждую прочитанную книгу срок отбывания наказания может быть сокращен на три дня, но не более 30 дней в год, — говорится в сообщении.

Ранее служба государственной безопасности Узбекистана сообщила, что в России узбекских мигрантов вовлекают в движение «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). По данным ведомства, вербовка ведется через социальные сети, чаты и видеоплатформы с использованием терминов вроде «братва», «общак» и «закон по понятиям». Там добавили, что уважение нужно достигать не преступными действиями или «воровскими законами», а честным трудом и заботой о семье.

Узбекистан
заключенные
законы
книги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США не исключили подрыв «Силы Сибири— 2» вслед за «Северными потоками»
В Госдуме оценили шансы на отставку Вяльбе
Жители сочинского ЖК забили тревогу из-за «виртуального» пожара в квартире
Известный блогер лишился последнего бизнеса в России
Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила
Защита Фургала не смогла найти его арестованные машины Toyota и Lexus
Зарезавшего девушку в кемеровском кафе импотента посадили в СИЗО
Раскрыто число мощных DDoS-атак на ресурсы ВЭФ за последние два дня
В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 14% к концу года
В России планируют увеличить мощность газопровода «Сила Сибири»
В МИД оценили заявление Каллас о встрече лидеров в Пекине
Готовим венгерский яблочный пирог — рецепт, который полюбит вся семья
Еще одна страна снизила потолок цен на российскую нефть
Путин запустил сразу восемь объектов инфраструктуры Дальнего Востока
В ФСБ рассказали о приговоре 15 участникам ростовской ОПГ
Преподаватель оценил призывы не становиться отличником
Сгоревший кинотеатр в Петербурге выставили на продажу
Боец рассказал о чудесном спасении после подрыва на мине
Водителям объяснили, можно ли доверять круиз-контролю и другой электронике
Хитрый старый педофил на Камчатке не смог оспорить свой срок
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.