Мигрантов из Узбекистана начали вербовать в запрещенное движение СГБ Узбекистана заявила о вовлечении мигрантов в России в АУЕ

Узбекских мигрантов в России вовлекают в движение «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщает Служба государственной безопасности Узбекистана в Telegram-канале. По ее данным, людей активно вербуют в социальных сетях, чатах и видеоплатформах, влияя на них понятиями как «братва», «общак», «закон по понятиям».

К сожалению, влияние этой структуры распространяется и на некоторых граждан Узбекистана, временно работающих в России. В последние годы несколько наших соотечественников были привлечены к уголовной ответственности по российскому законодательству за поддержку или участие в движении «АУЕ». Эта ситуация негативно влияет не только на их свободу, но и на имидж граждан Узбекистана, — говорится в сообщении спецслужбы.

В СГБ отметили, что движение «АУЕ» — реальная угроза не только для России, но и для работающих за рубежом граждан Узбекистана. В ведомстве также подчеркнули, что уважение нужно заслужить не преступлениями или «воровскими законами», а честным трудом и семейным благополучием.

Ранее сообщалось, что чиновница из Тывы получила штраф за публикацию фото с медицинского осмотра пастухов из-за татуировок в виде «звезд АУЕ» у одного из пациентов. Суд взыскал с нее тысячу рублей.