Школьница «разбогатела» с помощью болгарки и отдала деньги мошенникам В Магнитогорске школьница отдала мошенникам 10,5 млн рублей из сейфа родителей

Аферисты обманным путем вынудили 17-летнюю школьницу из Магнитогорска вскрыть с помощью болгарки родительский сейф и передать курьеру злоумышленников 10,5 млн рублей, сообщили представители местного управления МВД в Telegram-канале. Мошенники заявили девочке о необходимости задекларировать имеющиеся в доме средства, чтобы избежать ответственности за преступные действия в ее аккаунте на портале «Госуслуги», который якобы был взломан.

С помощью болгарки 17-летняя жительница города спилила замок на двери сейфа и взяла имеющиеся там 10,5 млн рублей. Далее собеседник назвал время, в которое приедет курьер, и отключился, — говорится в сообщении.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что украинский город Днепр (Днепропетровск) стал мировой столицей телефонного мошенничества. По его словам, именно там сосредоточено огромное количество преступных колл-центров, работающих против России. В общей сложности в населенном пункте сосредоточено практически 400 фальшивых «служб поддержки».