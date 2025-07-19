Любителя показывать нацистскую символику оштрафовали более 10 раз за день

Любителя показывать нацистскую символику оштрафовали более 10 раз за день В Москве суд оштрафовал мужчину за демонстрирование нацисткой символики 13 раз

Суд Москвы назначил административное наказание местному жителю за публичное демонстрирование нацисткой символики в социальной сети «ВКонтакте», сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Согласно ним, мужчину оштрафовали 13 раз за день.

Как уточнило агентство, материалы с нацистской символикой житель столицы размещал на своей странице в открытом доступе для просмотра неограниченным кругом лиц. По каждому из 13 административных протоколов ему назначили штраф в размере одной тысячи рублей.

При этом сам москвич полностью признал вину. Он подтвердил, что действительно опубликовал нацистские символы на своей странице. Позднее данные материалы были удалены.

Ранее в Тольятти возбудили уголовное дело после появления в Сети видео, на котором подростки поют гимн Украины и песню про националиста Степана Бандеру. В роликах выявили признаки реабилитации нацизма.

Позднее были установлены личности подростков, исполнивших песни о Бандере и гимн Украины в Тольятти. Ими оказались выпускники одного из образовательного учреждения города в возрасте от 17 до 18 лет.