Власти Калужской области ответили на сообщения о диверсантах в регионе Жителей Калужской области предупредили о риске проникновения диверсантов

Жителям Калужской области необходимо быть настороже из-за риска проникновения диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины, заявил губернатор Владислав Шапша. По его словам, которые приводит издание «Подъем», спецслужбы региона каждый день отслеживают активность вражеских ДРГ. При этом Шапша не стал комментировать сообщения СМИ о проникновении диверсантов.

Наши силовики в постоянном режиме обеспечивают безопасность. Гражданам также объясняем, что нужно быть настороже, — сказал глава Калужской области.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Калужской области разыскиваются сразу две украинские диверсионно-разведывательные группы. По его данным, целью диверсантов может быть железнодорожный узел, через который проходит состав с горюче-смазочными материалами. Минобороны России информацию не комментировало.

До этого военкор Александр Сладков сообщал, что украинские диверсанты проникли в Брянскую область, но были вовремя обнаружены и задержаны бойцами Росгвардии. По его словам, ДРГ имела при себе взрывчатку и планировала вывести из строя ж/д пути.