Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 13:43

Власти Калужской области ответили на сообщения о диверсантах в регионе

Жителей Калужской области предупредили о риске проникновения диверсантов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Жителям Калужской области необходимо быть настороже из-за риска проникновения диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины, заявил губернатор Владислав Шапша. По его словам, которые приводит издание «Подъем», спецслужбы региона каждый день отслеживают активность вражеских ДРГ. При этом Шапша не стал комментировать сообщения СМИ о проникновении диверсантов.

Наши силовики в постоянном режиме обеспечивают безопасность. Гражданам также объясняем, что нужно быть настороже, — сказал глава Калужской области.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Калужской области разыскиваются сразу две украинские диверсионно-разведывательные группы. По его данным, целью диверсантов может быть железнодорожный узел, через который проходит состав с горюче-смазочными материалами. Минобороны России информацию не комментировало.

До этого военкор Александр Сладков сообщал, что украинские диверсанты проникли в Брянскую область, но были вовремя обнаружены и задержаны бойцами Росгвардии. По его словам, ДРГ имела при себе взрывчатку и планировала вывести из строя ж/д пути.

Калужская область
Владислав Шапша
ДРГ
диверсанты
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели два километра пробирались по лесу ради женщины с инсультом
Пассажиров эвакуировали из здания вокзала в российском регионе
Двухэтажный автобус протаранил толпу людей в центре Лондона
В офисе Зеленского раскрыли, какие гарантии безопасности нужны Украине
Москвичам рассказали о неудобствах из-за необычного парада
В Госдуме объяснили, кому повысят пенсионные выплаты с 1 октября
Составлен список главных спонсоров ВСУ: кто платит за чужую войну
«Окно не останется открытым»: в Хорватии увидели сигнал Западу от Путина
Стало известно, с кем Зеленский хочет провести переговоры
Что известно о больном раком мальчике, которому Путин дал самолет
Россиянин в порыве бешенства откусил отцу невесты нос
«Все к этому идет»: чемпион ОИ раскрыл, когда Россию вернут на Олимпиаду
Появилось видео, как артиллерия разрывает на куски лодку с разведчиками ВСУ
Прокурор запросил условный срок для отца отравившихся дихлофосом детей
Пасынок украл у отчима сигареты и оказался фигурантом уголовного дела
В российском регионе трактористы наткнулись на опасного хищника
Развитие искусственного интеллекта в медиабизнесе находится в начале пути
В Госдуме ответили Зеленскому на слова о дальнобойных российских ракетах
Расследование вскрыло важную деталь в инциденте с самолетом фон дер Ляйен
Гибель курянина, диверсанты в Донбассе: как ВСУ атакуют РФ 4 сентября
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.