Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 13:51

Беременная россиянка «кинула» соседок по палате на 6 млн рублей

В Уфе беременная женщина обманула соседок по палате на 6 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беременная жительница Уфы обманула соседок по палате в перинатальном центре на 6 млн рублей, информирует Telegram-канал Mash. По данным источника, она обещала жертвам материнское пособие, скидки на маркетплейсах и другие бонусы. Одновременно с этим роженица брала чужие телефоны, оформляла на каждую кредит и переводила выданные банком деньги себе.

Женщина вынашивала третьего ребенка и утверждала соседкам по палате, что разбирается в пособиях и выплатах для матерей. Также она якобы знала, как закупаться на маркетплейсах «почти даром». Доверчивые соседки отдавали ей телефоны, а далее она заходила на «Госуслуги», оформляла кредит и переводила деньги себе.

Беременная обманула и мужей подруг, но семьи узнавали обо всем спустя месяцы после выписки, когда их начинали преследовать коллекторы. При этом супруг мошенницы, по словам жертв, сидит дома с грудным ребенком, пока жена продолжает обманывать людей.

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурге взыскал с мошенницы 1 млн 132 тыс. рублей после того, как она выманила у супружеской пары крупную сумму денег. Аферистка предлагала помощь, в том числе «лечение волшебными палочками».

беременные
Уфа
мошенники
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели два километра пробирались по лесу ради женщины с инсультом
Пассажиров эвакуировали из здания вокзала в российском регионе
Двухэтажный автобус протаранил толпу людей в центре Лондона
В офисе Зеленского раскрыли, какие гарантии безопасности нужны Украине
Москвичам рассказали о неудобствах из-за необычного парада
В Госдуме объяснили, кому повысят пенсионные выплаты с 1 октября
Составлен список главных спонсоров ВСУ: кто платит за чужую войну
«Окно не останется открытым»: в Хорватии увидели сигнал Западу от Путина
Стало известно, с кем Зеленский хочет провести переговоры
Что известно о больном раком мальчике, которому Путин дал самолет
Россиянин в порыве бешенства откусил отцу невесты нос
«Все к этому идет»: чемпион ОИ раскрыл, когда Россию вернут на Олимпиаду
Появилось видео, как артиллерия разрывает на куски лодку с разведчиками ВСУ
Прокурор запросил условный срок для отца отравившихся дихлофосом детей
Пасынок украл у отчима сигареты и оказался фигурантом уголовного дела
В российском регионе трактористы наткнулись на опасного хищника
Развитие искусственного интеллекта в медиабизнесе находится в начале пути
В Госдуме ответили Зеленскому на слова о дальнобойных российских ракетах
Расследование вскрыло важную деталь в инциденте с самолетом фон дер Ляйен
Гибель курянина, диверсанты в Донбассе: как ВСУ атакуют РФ 4 сентября
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.