Беременная россиянка «кинула» соседок по палате на 6 млн рублей В Уфе беременная женщина обманула соседок по палате на 6 млн рублей

Беременная жительница Уфы обманула соседок по палате в перинатальном центре на 6 млн рублей, информирует Telegram-канал Mash. По данным источника, она обещала жертвам материнское пособие, скидки на маркетплейсах и другие бонусы. Одновременно с этим роженица брала чужие телефоны, оформляла на каждую кредит и переводила выданные банком деньги себе.

Женщина вынашивала третьего ребенка и утверждала соседкам по палате, что разбирается в пособиях и выплатах для матерей. Также она якобы знала, как закупаться на маркетплейсах «почти даром». Доверчивые соседки отдавали ей телефоны, а далее она заходила на «Госуслуги», оформляла кредит и переводила деньги себе.

Беременная обманула и мужей подруг, но семьи узнавали обо всем спустя месяцы после выписки, когда их начинали преследовать коллекторы. При этом супруг мошенницы, по словам жертв, сидит дома с грудным ребенком, пока жена продолжает обманывать людей.

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурге взыскал с мошенницы 1 млн 132 тыс. рублей после того, как она выманила у супружеской пары крупную сумму денег. Аферистка предлагала помощь, в том числе «лечение волшебными палочками».