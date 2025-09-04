Появилось видео работы «всевидящего» комплекса «Панцирь-МЕ» в море

Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ», произведенный холдингом «Высокоточные комплексы», не имеет аналогов в мире, сообщила пресс-служба Ростеха. В госкорпорации подчеркнули, что система замечает все объекты атаки и совмещает мощное артиллерийское и многорежимное ракетное вооружение.

«Панцирь-МЕ» — единственная в мире система, башня которой совмещает и мощное артиллерийское, и многорежимное ракетное вооружение. <…> Комплекс практически не имеет слепой зоны и всегда видит в деталях объект атаки, — сказано в сообщении.

«Панцирь-МЕ» может полностью работать в автоматическом режиме с возможностью корректировки при помощи оператора. Комплекс подходит для установки на боевые корабли разных классов.

Система способна отбивать массированные атаки с воздуха и поражать цели, движущиеся на сверхмалой высоте. Комплекс эффективен не только против воздушных объектов, но также может применяться для поражения морских и наземных целей. Кроме того, он способен одновременно вести огонь по нескольким направлениям.

