Погода в Москве в пятницу, 5 сентября: ждать ли летнюю жару и сильные ливни

Погода в Москве в пятницу, 5 сентября: ждать ли летнюю жару и сильные ливни

В Москве и Московской области завтра, 5 сентября, прогнозируются порывы ветра до 8 м/с, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 5 сентября

В Москве завтра, 5 сентября, в дневное время столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

«5 сентября облачно с прояснениями. Без осадков. Температура в Москве ночью — от +9 до +11 градусов, по области — от +6 до 11 градусов. Днем переменная облачность. Температура в Москве — от +19 до +21 градуса, по области — от +18 до +23 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что сильных ливней в конце недели в российской столице не ожидается.

«Рабочая неделя финиширует солнечной, сухой и теплой погодой, с температурой около +21–23 градусов, что на 2-3 градуса выше климатической нормы», — добавил метеоролог.

По информации метеорологических центров, 5 сентября в Москве прогнозируется теплая и комфортная погода с переменной облачностью и минимальной вероятностью осадков. Температурные показатели будут несколько выше климатической нормы для этого времени года.

Погоду будет определять переменная облачность с периодами малооблачной погоды. Днем воздух прогреется до +21 градуса. Вероятность осадков не превысит 12–16%. Влажность воздуха составит 56–79% (минимальная днем, максимальная ночью). Ветер будет легким 1–3 м/с северного и северо-восточного направлений с порывами до 4–6 м/с. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 752–754 мм ртутного столба, что близко к нормальным значениям.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 5 сентября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 сентября в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди.

«5 сентября облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью — от +13 до +15 градусов. Днем — от +21 до +23 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеосервисов, в Северной столице в пятницу, 5 сентября, ожидается теплая и комфортная погода с переменной облачностью и минимальной вероятностью осадков. Температурные показатели будут соответствовать климатической норме для начала осени. Утром воздух прогреется до +16 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +21 градуса. Погоду будет определять переменная облачность. Вероятность осадков не превысит 16% в течение суток. Влажность воздуха составит от 66% днем до 97% ночью. Ветер будет легким 1-2 м/с восточного и северо-восточного направлений. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 765–767 мм ртутного столба, что близко к нормальным значениям.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 4 сентября: что завтра, активность Солнца, боли

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 сентября: где сбои в РФ

Рубль ждет крах? Курс сегодня, 4 сентября, что с долларом, евро и юанем