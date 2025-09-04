Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 10:52

Магнитные бури сегодня, 4 сентября: что завтра, активность Солнца, боли

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 4 сентября, на Земле магнитных бурь не ожидается, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 4 и 5 сентября

По данным экспертов ИКИ РАН, 4 сентября вероятность возникновения магнитной бури составляет всего 7%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойной магнитосферы — 68%», — пояснили ученые.

Эксперты добавили, что всплеск солнечной активности, наблюдавшийся на протяжении почти 10 дней, с 23 августа, завершен.

«Начиная со вчерашнего дня на Солнце регистрируется стремительное истощение запасов вспышечной энергии и сопутствующая этому деградация центров активности. Самыми сильными вспышками за этот период стали два события уровня M4,5, произошедшие 25 августа и 26 августа, а самой запомнившейся вспышкой — событие M2,7 от 30 августа, после которого был зарегистрирован выброс плазмы в сторону Земли, пришедший в ночь с 1 на 2 сентября и вызвавший самые интенсивные полярные сияния над территорией страны за последние несколько месяцев. Помимо этого, было зарегистрировано несколько выбросов плазмы в сторону других планет. На данный момент на звезде сохраняется исключительно большое число пятен, но в массе своей они представляют собой руины, не обладающие энергией. Скорее всего, на Солнце еще на несколько суток сохранится повышенная фоновая активность из вспышек низкого уровня C, но если не случится ничего экстраординарного, то к концу недели исчезнет и она», — отметили ученые.

Специалисты ИКИ РАН добавили, что завтра, 5 сентября, магнитных бурь не ожидается.

Как справиться с влиянием магнитной бури

Врач-терапевт Надежда Капнинская объяснила, что в период магнитной бури повышается риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников. Таким пациентам, помимо препаратов для нормализации давления, рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства», — заявила врач.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также в дни геомагнитных возмущений наблюдается рост числа госпитализаций с нарушениями сердечного ритма, чаще фиксируется повышение артериального давления.

«Если тонометр показывает больше 140 на 90 мм рт. ст., нужно проконсультироваться с врачом о необходимости принять таблетку для снижения давления», — рекомендует профессор-кардиолог Филипп Копылов.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова советует в период геомагнитных возмущений принимать успокаивающие средства и пить травяные чаи.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — пояснила она.

Читайте также:

Ливни, град и холод до +3? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать

Знойный воздух и жара до +30? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Погода в Москве в четверг, 4 сентября: ждать ли жары и мощных ливней

магнитные бури
здоровье
новости
космос
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ВЭФ обсудили будущее творческого сектора экономики России
Дети оказались под угрозой из-за пьяного мужчины с ножом
На Западе узнали, к чему «коалиция желающих» попытается подтолкнуть Трампа
На границе Евразии и Америки произошло сильное землетрясение
Нетаньяху запретил президенту европейской страны посещать Израиль
Апти Алаудинов сообщил о последствиях смерти Парубия для украинской власти
Стало известно, почему простаивают центры подготовки спортсменов
Российские таможенники задержали китаянку с когтями медведя
Нарколабораторию с украинским следом накрыли под Новосибирском
В России упростят закупки для школ и вузов
На Западе заявили о плачевном положении ВСУ из-за ударов российских дронов
Поклонская указала, кто стоит за трагедией Украины и России
Как пожарить свинину, чтобы она была мягкой: простая инструкция
Медведев призвал лишить Лондон ценностей Британской Короны
Готовим домашнее мороженое из сливок и сгущенки по очень простому рецепту
В Португалии 4 сентября стало днем национального траура
Готовим нежный салат из крабовых палочек по классическому рецепту
На Урале стрела башенного крана пробила голову мужчине
В Госдуме дали прогноз на возвращение российского флага на Олимпиаде-2028
Классический рецепт шарлотки: пошаговый рецепт нежного яблочного пирога
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.