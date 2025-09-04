Магнитные бури сегодня, 4 сентября: что завтра, активность Солнца, боли

Сегодня, 4 сентября, на Земле магнитных бурь не ожидается, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 4 и 5 сентября

По данным экспертов ИКИ РАН, 4 сентября вероятность возникновения магнитной бури составляет всего 7%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойной магнитосферы — 68%», — пояснили ученые.

Эксперты добавили, что всплеск солнечной активности, наблюдавшийся на протяжении почти 10 дней, с 23 августа, завершен.

«Начиная со вчерашнего дня на Солнце регистрируется стремительное истощение запасов вспышечной энергии и сопутствующая этому деградация центров активности. Самыми сильными вспышками за этот период стали два события уровня M4,5, произошедшие 25 августа и 26 августа, а самой запомнившейся вспышкой — событие M2,7 от 30 августа, после которого был зарегистрирован выброс плазмы в сторону Земли, пришедший в ночь с 1 на 2 сентября и вызвавший самые интенсивные полярные сияния над территорией страны за последние несколько месяцев. Помимо этого, было зарегистрировано несколько выбросов плазмы в сторону других планет. На данный момент на звезде сохраняется исключительно большое число пятен, но в массе своей они представляют собой руины, не обладающие энергией. Скорее всего, на Солнце еще на несколько суток сохранится повышенная фоновая активность из вспышек низкого уровня C, но если не случится ничего экстраординарного, то к концу недели исчезнет и она», — отметили ученые.

Специалисты ИКИ РАН добавили, что завтра, 5 сентября, магнитных бурь не ожидается.

Как справиться с влиянием магнитной бури

Врач-терапевт Надежда Капнинская объяснила, что в период магнитной бури повышается риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников. Таким пациентам, помимо препаратов для нормализации давления, рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства», — заявила врач.

Также в дни геомагнитных возмущений наблюдается рост числа госпитализаций с нарушениями сердечного ритма, чаще фиксируется повышение артериального давления.

«Если тонометр показывает больше 140 на 90 мм рт. ст., нужно проконсультироваться с врачом о необходимости принять таблетку для снижения давления», — рекомендует профессор-кардиолог Филипп Копылов.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова советует в период геомагнитных возмущений принимать успокаивающие средства и пить травяные чаи.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — пояснила она.

