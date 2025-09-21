«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 15:30

Тушёная говядина с картофелем и морковью — рецепт американкой классики для уюта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тушёная говядина с картофелем и морковью. Это блюдо — воплощение домашнего уюта и американской кулинарной традиции. Нежное мясо, томленное с овощами в ароматном соусе, станет звездой вашего воскресного обеда. Идеально для тех, кто ценит насыщенный вкус и простоту приготовления.

Ингредиенты

  • Говядина (лопатка/грудинка) — 1,5 кг
  • Картофель мелкий — 1 кг
  • Морковь — 4-5 шт. (крупные куски)
  • Лук репчатый — 1 шт. (полукольца)
  • Чеснок — 4 зубчика (измельчить)
  • Бульон говяжий — 700 мл
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Вустерширский соус — 2 ст. л. (или соевый + бальзамик)
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Тимьян сушеный — 2 ч. л.
  • Розмарин сушеный — 2 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Петрушка свежая — для подачи

Приготовление

  1. Обсушите мясо, нарежьте крупными кусками, посолите и поперчите. Обжарьте в масле в толстостенной кастрюле до корочки. Добавьте лук и чеснок, пассеруйте 2-3 минуты. Введите томатную пасту, влейте часть бульона, снимите пригоревшие части со дна. Верните мясо, добавьте оставшийся бульон, вустерширский соус и специи.
  2. Разложите вокруг картофель и морковь. Тушите под крышкой 3,5–4 часа при 160°C (или в мультиварке 4–5 часов на высоком режиме). Подавайте, украсив петрушкой. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили говядину по-кремлевски! Нежнейшее мясо распадается на волокна и тает во рту.

овощи
картофель
картошка
говядина
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выполнение оборонного заказа на Украине доверили вебкам-модели
Можно ли есть сырую свеклу: 5 фактов о пользе и рисках
Машину разорвало на две части в результате страшного ДТП в Казани
Солнечное затмение 21 сентября 2025: где смотреть, что можно, нельзя делать
«Нужно ставить диагнозы»: мэр Ялты высказалась о санкциях Зеленского
Украинцев поймали у стратегического объекта в Польше
«Даже США не могут»: Россия подходит к финишу в независимом авиастроении
В Запорожье ни одна из общин УПЦ не перешла под юрисдикцию ПЦУ
Артемий Лебедев объяснил, откуда у него оказались боевые ордена ВОВ
Главная торговая улица Лондона закрылась для машин на один день
Фон дер Ляйен развеяла энергетические иллюзии ЕС
В Госдуме ответили, почему мобилизованных пока нельзя заменить
«Дроны-матки» и разнос авиабазы для F-16: новости СВО к вечеру 21 сентября
Эти гнезда из картофеля и фарша исчезают со стола первыми
В ВСУ заявили о появлении «килл-зоны» в Харьковской области
Украинские дроны повторно атаковали один и тот же российский регион
Арендодатель нашел четыре трупа младенцев после выселения квартирантки
Силуанов объяснил, зачем охлаждать российскую экономику
Евросоюз «подсел» на российские лисички и отдал за них миллионы евро
Американист объяснил, почему Саддам Хусейн лишился поддержки США
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.