Тушёная говядина с картофелем и морковью — рецепт американкой классики для уюта

Тушёная говядина с картофелем и морковью. Это блюдо — воплощение домашнего уюта и американской кулинарной традиции. Нежное мясо, томленное с овощами в ароматном соусе, станет звездой вашего воскресного обеда. Идеально для тех, кто ценит насыщенный вкус и простоту приготовления.

Ингредиенты

Говядина (лопатка/грудинка) — 1,5 кг

Картофель мелкий — 1 кг

Морковь — 4-5 шт. (крупные куски)

Лук репчатый — 1 шт. (полукольца)

Чеснок — 4 зубчика (измельчить)

Бульон говяжий — 700 мл

Томатная паста — 2 ст. л.

Вустерширский соус — 2 ст. л. (или соевый + бальзамик)

Масло оливковое — 2 ст. л.

Тимьян сушеный — 2 ч. л.

Розмарин сушеный — 2 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Петрушка свежая — для подачи

Приготовление

Обсушите мясо, нарежьте крупными кусками, посолите и поперчите. Обжарьте в масле в толстостенной кастрюле до корочки. Добавьте лук и чеснок, пассеруйте 2-3 минуты. Введите томатную пасту, влейте часть бульона, снимите пригоревшие части со дна. Верните мясо, добавьте оставшийся бульон, вустерширский соус и специи. Разложите вокруг картофель и морковь. Тушите под крышкой 3,5–4 часа при 160°C (или в мультиварке 4–5 часов на высоком режиме). Подавайте, украсив петрушкой. Приятного аппетита!

