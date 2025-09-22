Ученые сделали тревожное открытие о магнитном поле Земли

Французские ученые зафиксировали масштабное перераспределение масс пород на глубине примерно трех тысяч километров — на границе мантии и ядра Земли, пишет издание Geophysical Research Letters. По мнению ученых, такое перераспределение могло вызвать смещение границы между мантией и ядром примерно на 10 сантиметров. Это, вероятно, повлияло на движение расплавленного металла во внешнем ядре и, как следствие, на формирование магнитного поля планеты.

Это явление, наблюдавшееся в 2006–2008 годах, представляет собой необычную геологическую аномалию, причины которой пока неясны. Аномалия проявилась через нетипичный гравитационный сигнал, зафиксированный спутниками GRACE. Ученые предполагают, что он может быть вызван фазовым переходом минерала перовскита, одного из ключевых компонентов мантии.

Ранее стало известно, что под дном Атлантического океана у восточного побережья США обнаружен огромный резервуар пресной воды. Многочисленные месяцы исследований морского дна международной группой ученых с применением современных технологий позволили сделать это открытие.