«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 13:29

«Плохо себя слышал»: продюсер об отказе SHAMAN от оценок на «Интервидении»

Продюсер Рудченко: из-за проблем со звуком вокал SHAMAN не совпадал с музыкой

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вокал певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) не совпадал с музыкой на конкурсе «Интервидение» из-за проблем со звуком, выразил мнение в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, артист не был удовлетворен собственным выступлением и принял решение не участвовать в конкурсной части мероприятия. Продюсер не исключил, что такой шаг певца мог быть продуман заранее.

Как мне кажется, на «Интервидении» были проблемы со звуком. Тот же SHAMAN, например, я так понимаю, плохо себя слышал из-за мониторов, поэтому возникали опоздания вокала от музыки. Возможно, с этим связано то, что SHAMAN решил отказаться от участия [в конкурсной программе], так как понимал, что выступил не на 100%. Возможно, такая стратегия продумывалась, и он ее реализовал, — пояснил Рудченко.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что SHAMAN поступил правильно, когда попросил жюри не оценивать его выступление. По его словам, такой поступок указывает на «духовное здоровье» артиста.

