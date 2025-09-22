Мостовой назвал ключевой момент матча «Краснодар» — «Зенит» Мостовой: первый гол «Зенита» стал ключевым моментом в матче против «Краснодара»

Первый гол «Зенита» стал ключевым моментом встречи против «Краснодара», заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. Он отметил, что южане начинали оба тайма активнее, но не сумели реализовать преимущество.

Мне игра понравилась. Оба тайма «Краснодар» начинал с преимуществом, имел шикарные моменты, но ближе к концовке «Зенит» перехватывал инициативу. Феноменальная передача Энрике, Глушенков прошил вратаря — это ключевой момент. Там не забили, тут получили. А дальше уже нервы, — заявил Мостовой.

Матч девятого тура между «Краснодаром» и «Зенитом» завершился победой гостей со счетом 2:0. Мячи в ворота хозяев были забиты во втором тайме. На 60-й минуте Максим Глушенков открыл счет, а за восемь минут до окончания встречи Луис Энрике удвоил преимущество петербуржцев.

Эта победа позволила сине-бело-голубым подняться в турнирной таблице. Кроме того, своим успехом «Зенит» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Краснодара». В последний раз команда Мурада Мусаева проигрывала во втором туре чемпионата московскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

По итогам тура «Зенит» с 16 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, в то время как «Краснодар» (19 очков) сохранил лидерство в чемпионате. В следующем туре петербуржцы 27 сентября примут «Оренбург», а краснодарцы в этот же день сыграют в гостях с «Ростовом».