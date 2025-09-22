«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 13:30

Мостовой назвал ключевой момент матча «Краснодар» — «Зенит»

Мостовой: первый гол «Зенита» стал ключевым моментом в матче против «Краснодара»

Денис Адамов, Страхиня Эракович (Зенит) и Джон Кордоба (Краснодар) Денис Адамов, Страхиня Эракович (Зенит) и Джон Кордоба (Краснодар) Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Первый гол «Зенита» стал ключевым моментом встречи против «Краснодара», заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. Он отметил, что южане начинали оба тайма активнее, но не сумели реализовать преимущество.

Мне игра понравилась. Оба тайма «Краснодар» начинал с преимуществом, имел шикарные моменты, но ближе к концовке «Зенит» перехватывал инициативу. Феноменальная передача Энрике, Глушенков прошил вратаря — это ключевой момент. Там не забили, тут получили. А дальше уже нервы, — заявил Мостовой.

Матч девятого тура между «Краснодаром» и «Зенитом» завершился победой гостей со счетом 2:0. Мячи в ворота хозяев были забиты во втором тайме. На 60-й минуте Максим Глушенков открыл счет, а за восемь минут до окончания встречи Луис Энрике удвоил преимущество петербуржцев.

Эта победа позволила сине-бело-голубым подняться в турнирной таблице. Кроме того, своим успехом «Зенит» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Краснодара». В последний раз команда Мурада Мусаева проигрывала во втором туре чемпионата московскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

По итогам тура «Зенит» с 16 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, в то время как «Краснодар» (19 очков) сохранил лидерство в чемпионате. В следующем туре петербуржцы 27 сентября примут «Оренбург», а краснодарцы в этот же день сыграют в гостях с «Ростовом».

футбол
РПЛ
Краснодар
ФК Зенит
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Лондоне ответили на планы Израиля по аннексии Западного берега
Ушла из жизни младшая дочь известного советского писателя
В России рухнули акции одной из крупнейших компаний по продаже электроники
Уникальная операция спасла ребенка с редкой деформацией груди
Пропавшая в Таиланде россиянка снова исчезла и бросила дочь
Хреновина из зеленых помидоров за 20 минут — идеально в сезон простуд!
В ГД раскрыли, кто получит главную выгоду от конфискации активов России
Ургант показал редкое фото с дочерью
Обнаружена старейшая железная дорога со стандартной колеей
Адвокат высказался об идее лишать уклонистов приобретенного гражданства
«Давайте все будут бедными»: в РФ оценили идею урезать зарплаты главврачам
Признание государственности Палестины на Западе назвали недостаточным
Житель ЯНАО пойдет под суд за повторное вождение в нетрезвом виде
Появилось видео с машинами, провалившимися под дорогу в Китае
Диброва сделала неожиданное признание о жене Товстика
Потерявшего глаз и почти оглохшего бойца могут вновь отправить на СВО
В Госдуме предложили новые льготы для приемных детей участников СВО
Стало известно, когда цена за доллар взлетит выше 100 рублей
Сибирячка терроризирует соседей, обвиняя их в создании COVID
Разбойника-рецидивиста с ножом задержали в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.