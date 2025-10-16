Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 12:34

Песков раскрыл, посетит ли Путин Сирию в ближайшее время

Песков: визит Путина в Сирию пока не планируется

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Визит президента РФ Владимира Путина в Сирию пока не запланирован, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, этот вопрос не обсуждался на переговорах российского лидера с президентом республики Ахмедом аш-Шараа. Однако он добавил, что приглашение посетить Сирию может быть направлено Путину по дипломатическим каналам.

Нет, там [на встрече] речи не шло об этом [об визите в Сирию], — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин и аш-Шараа провели переговоры длительностью более 2,5 часа. Отмечается, что встреча лидеров состоялась в Москве. Это была первая очная встреча президентов двух стран.

В ходе переговоров Путин заявил, что рад видеть аш-Шараа в Москве. Более 80 лет Москва поддерживает дипломатические связи с Дамаском, причем они были установлены в самые трудные для России и для Советского Союза времена — в 1944 году, подчеркнул президент.

В свою очередь аш-Шараа поблагодарил российского лидера за прием и назвал этот визит серьезным. Он отметил, что РФ и Сирию действительно связывают исторические узы.

