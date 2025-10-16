Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 15:47

«Я обомлела»: Бабкина вспомнила о первой встрече с Зыкиной

Бабкина призналась, что обомлела при знакомстве с Зыкиной

Надежда Бабкина Надежда Бабкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная артистка России Надежда Бабкина обомлела при знакомстве с советской певицей Людмилой Зыкиной, передает корреспондент NEWS.ru. Знаменитость вспомнила одно из выступлений, где у нее и коллег на головах было множество кос, а из одежды — рванина. По словам Бабкиной, то, что сейчас модно, придумали еще в те времена.

Где-то перед 80-ми годами. Так вот, приходит Зыкина, я стою в этих лохмотьях, открывается дверь, ни здрасьте, ни до свидания, сердце уходит в пятки. Я эту рванину снимаю, она смотрит на меня и говорит: «Кто бы тебе чего ни сказал, но ты это уже сделала». Повернулась, и ушла. То ли хорошо, то ли совсем плохо. Я не поняла, — вспоминает артистка.

Певица подчеркнула, что у нее с Зыкиной были удивительные, интересные и потрясающие отношения. Бабкина призналась, что это тоже история, а на ее пути встречались особенные люди, которые ее формировали. С таким высказыванием артистка выступила на пресс-конференции ТАСС в честь 50-летия ансамбля «Русская песня».

Ранее Бабкина сообщила, что в начале карьеры без умысла привозила знакомым помидоры и огурцы с родины. Певица объяснила, как это помогло ей добиться успехов на сцене. Оказалось, что получатели презентов составляли концертные программы.

