Стало известно о неожиданном государственном визите в Москву 15 октября

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа планирует посетить Россию на этой неделе, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники. По данным собеседника журналистов, сирийский лидер посетит с государственным визитом Москву в среду, 15 октября.

Ожидается, что президент Сирии завтра посетит Москву, — сказано в сообщении.

Ранее Ахмед аш-Шараа посетил Вашингтон для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это был первый визит главы государства в США с 1967 года.

Также Die Zeit заявила, что бывший президент Сирии Башар Асад, получивший политическое убежище в России, якобы проживает с семьей в комплексе «Москва-Сити» и увлекается онлайн-играми. Со слов источника журналистов, экс-глава государства занимает три квартиры в элитной высотке и изредка посещает расположенный там же торговый центр.

Прежде стало известно, что сторонникам Асада запретили баллотироваться или голосовать на парламентских выборах в республике 5 октября. По словам члена Высшей избирательной комиссии Хасана ад-Дагима, это коснулось тех, кто поддерживал предыдущие власти деньгами и оружием или отстаивал их идеологию.