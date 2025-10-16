Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 13:22

Песков объяснил, какой шаг США усугубит украинский конфликт

Песков: передача Киеву ракет Tomahawk приведет к эскалации конфликта

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk станет новым уровнем эскалации конфликта, заявил в кулуарах Российской энергетической недели представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, позиция Москвы по данной теме хорошо известна как в Вашингтоне, так и в Киеве.

Со стороны [президента Украины Владимира] Зеленского и со стороны [американского лидера Дональда] Трампа фигурирует тема Tomahawk. <…> Это будет шаг в сторону качественно нового уровня эскалации, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее обозреватель Брендон Вайхерт выразил мнение, что российские системы ПВО могут уверенно сбивать Tomahawk. Эксперт отметил, что единственным основанием для рассмотрения Вашингтоном возможности передачи ракет Киеву является стремление нанести удары по объектам в глубине территории РФ.

До этого заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что Tomahawk представляют собой слишком сложное оружие для ВСУ, что затруднит их применение в боевых условиях. По его словам, украинским специалистам потребуется не меньше двух месяцев на подготовку к использованию вооружения.

Дмитрий Песков
Украина
ракеты
Tomahawk
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Грузии задержали пятерых россиян по делу об отмывании доходов
Назван возможный ответ Китая на торговую войну США
Путин заявил об успехах России в строительстве малых АЭС
Зеленский обратился к миру с призывом о давлении на Россию
Бабкина призвала перестать считать народный жанр третьесортным
Появилось видео выжигающего удара по сосредоточению ВСУ в районе Волчанска
«Планы грандиозные»: Бабкина заговорила о совместной песне с SHAMAN
Погода в Москве в пятницу, 17 октября: ждать ли сильных дождей и потепления
Налим и щука зимой на Амуре: секреты выбора рыболовных снастей
Путин высказался о роли России на международном нефтяном рынке
В Британии изобрели инновационный метод слежки за ворами в магазинах
Врач назвал продукты, опасные для заражения ботулизмом
«Только предлог»: энергетик о требовании США к Индии не закупать нефть в РФ
«Все поднаелись»: Бабкина объяснила всплеск популярности народного жанра
Путин озвучил приятный прогноз насчет мирового спроса на нефть
Онищенко раскрыл, можно ли заразиться COVID и гриппом одновременно
Путин раскрыл, чем обернулся для Европы отказ от российских энергоносителей
«Является продуктом слияния»: академик РАН объяснил природу «стратуса»
Студенты посоревнуются за денежный приз при создании чат-ботов для MAX
Россиянам перечислили самые трендовые цвета зимнего сезона
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.