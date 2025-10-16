Песков объяснил, какой шаг США усугубит украинский конфликт

Передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk станет новым уровнем эскалации конфликта, заявил в кулуарах Российской энергетической недели представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, позиция Москвы по данной теме хорошо известна как в Вашингтоне, так и в Киеве.

Со стороны [президента Украины Владимира] Зеленского и со стороны [американского лидера Дональда] Трампа фигурирует тема Tomahawk. <…> Это будет шаг в сторону качественно нового уровня эскалации, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее обозреватель Брендон Вайхерт выразил мнение, что российские системы ПВО могут уверенно сбивать Tomahawk. Эксперт отметил, что единственным основанием для рассмотрения Вашингтоном возможности передачи ракет Киеву является стремление нанести удары по объектам в глубине территории РФ.

До этого заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что Tomahawk представляют собой слишком сложное оружие для ВСУ, что затруднит их применение в боевых условиях. По его словам, украинским специалистам потребуется не меньше двух месяцев на подготовку к использованию вооружения.