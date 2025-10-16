Володин призвал не прощать Латвии гонения на россиян Володин: Россия должна занять жесткую позицию по дискриминации россиян в Латвии

Россия должна занять непримиримую позицию относительно дискриминации соотечественников в Латвии, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента. Он подчеркнул, что Москва не должна прощать Риге подобные действия. Трансляция заседания шла на сайте Госдумы.

Поводом для его заявления стала политика латвийских властей, установивших 13 октября крайний срок для сдачи языкового экзамена. После этой даты Рига считает правомерной депортацию граждан России, которые не подтвердили достаточный уровень владения государственным языком.

Нам с вами надо занять жесткую, непримиримую позицию. Мы этого не должны простить, — сказал Володин.

Также спикер Госдумы отметил, что европейские парламентарии должны ознакомиться с официальной позицией РФ относительно дискриминационной политики. На данный момент известно о высылке 841 россиянина на основании языковых требований.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что Латвии придется заплатить за русофобскую политику. По его мнению, власти страны из страха перед ответными мерами «идут вразнос». Он также подчеркнул неблагодарность прибалтийских государств и указал, что их жителям теперь приходится работать на низкоквалифицированных должностях.