16 октября 2025 в 12:30

Этот гуляш покорил миллионы: готовим из говядины и с подливкой как в СССР

Этот гуляш покорил миллионы: готовим из говядины и с подливкой как в СССР Этот гуляш покорил миллионы: готовим из говядины и с подливкой как в СССР Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гуляш из говядины с подливкой как в СССР — это не просто блюдо, а часть нашей кулинарной памяти. Его любили тогда и любят сейчас за насыщенный вкус и простоту. Этот рецепт — дань уважения тем, кто готовил на кухне в резиновых тапочках, не сверяясь с интернетом.

Для аутентичного гуляша из говядины с подливкой как в СССР возьмите: 500 г свежей говядины (отлично подойдет мякоть бедра), 2 луковицы, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, 1 ст. л. муки, 500 мл горячей воды, соль, перец и 2 ст. л. растительного масла. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь — тонкой соломкой. Мясо — кусочками 2–3 см, не мельче. Обжарьте его на сильном огне до румяной корочки, выложите в миску. В том же масле потушите овощи 3–4 минуты, добавьте томатную пасту и муку, обжаривайте еще минуту, чтобы ушла кислинка.

Верните мясо, влейте горячую воду, вскипятите, убавьте огонь, добавьте лавровый лист и тушите 40 минут. За 5 минут до готовности — соль, перец. Подавайте с пюре или макаронами.

Это не просто еда, это теплое напоминание о простых радостях. Гуляш из говядины с подливкой как в СССР — это вкус, который не теряет актуальности.

Ранее мы делились с вами рецептом испанской закуски из старого хлеба.

