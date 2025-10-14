Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 15:34

Корейский праздничный суп миёккук. Суп с жареной говядиной — очень вкусно и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Миёккук — это не просто корейский суп, а блюдо с глубоким смыслом, которое дарят матери после родов и обязательно готовят на Дни рождения как символ благодарности матери за её любовь и заботу. Его секрет — в уникальном сочетании полезных морских водорослей миёк (вакаме), богатых йодом и кальцием, и наваристого бульона. Этот суп обладает нежным, но насыщенным вкусом с лёгкой морской ноткой и удивительно уютным ароматом, который создаёт атмосферу настоящего праздника и заботы о близких.

Для приготовления вам понадобится: 20-30 г сушёных водорослей миёк (вакаме), 200-300 г говядины (вырезка или брюшина), 2-3 зубчика чеснока, 1,5-2 литра воды, 2 столовые ложки соевого соуса, 1-2 столовые ложки кунжутного масла, соль и перец по вкусу . Водоросли залейте холодной водой на 15-20 минут, пока они не размокнут и не увеличатся в объёме, затем промойте и нарежьте на удобные для еды кусочки . Говядину нарежьте небольшими ломтиками, смешайте с половиной соевого соуса и измельчённым чесноком . В разогретой кастрюле с кунжутным маслом обжарьте мясо до лёгкой румяной корочки . Добавьте к мясу водоросли и готовьте вместе ещё 2-3 минуты, постоянно помешивая . Залейте всё водой, добавьте оставшийся соевый соус, доведите до кипения и варите на медленном огне 20-30 минут, снимая пену . В конце приготовления попробуйте суп и при необходимости добавьте соли или перца. Подавайте миёккук горячим с отварным рисом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

