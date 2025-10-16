Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 12:31

Стало известно, чему украинские военные тайно обучают поляков

RMF FM: украинские военные тайно обучают поляков защите от атак дронов

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские военные проводят секретные занятия для польских и немецких коллег по действиям против атак дронов, сообщает радиостанция RMF FM. Подробности учений засекречены ради безопасности участников.

Польская армия засекретила подробности организованных украинскими военными учений по системам защиты от дронов. Такие учения уже проводятся на основании соглашения, подписанного месяц назад в Киеве главой министерства национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем, — говорится в сообщении.

Обучение проводится в Польше и Германии. Ими руководят десятки украинских инструкторов.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил о росте русофобии в Польше, связав это с историческим соперничеством между Россией и Польшей. Он отметил, что Польша, помня о своем поражении в борьбе за лидерство в Восточной Европе, пропитана духом русофобии на несколько поколений.

До этого польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша поддержала передачу крылатых ракет Tomahawk Украине для нанесения ударов по российской территории. Глава дипломатического ведомства утверждает, что эти боеприпасы могут быть использованы для ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям России.

Украина
Польша
Германия
дроны
беспилотники
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США проанализировали, способна ли Россия сбить Tomahawk
Под Петербургом мужчина расстрелял пьяного охранника магазина
Россиянам рассказали о самых выгодных условиях по банковским вкладам
Терапевт объяснил, почему дети так часто болеют простудой
Продюсер рассказал, кто из российских звезд мог бы победить на «Грэмми»
ФАС вступилась за права россиян перед Apple
Строительство в эпоху ESG: сочетать экологичность, экономику и реальность
В России появится незаметный для тепловизоров бронежилет
Россиян предупредили о разбавленном бензине на заправках
Глава РФПИ оценил необходимость сотрудничества России и США в Арктике
Мать известного футболиста пытается отменить налог на шикарный подарок
Стало известно, кто может заменить Станковича в «Спартаке»
«Ничего не знает»: в Кремле осадили Рютте за оскорбление моряков и летчиков
Володин призвал не прощать Латвии гонения на россиян
Политолог дал оценку первой встречи Путина с новым лидером Сирии
В Кремле указали на совместный успех Путина и Трампа
Королевская семья Британии: новости, Кейт засняли за употреблением алкоголя
Названа дата завершения строительства автомобильного обхода Мариуполя
Песков рассказал, каким важным делом займется Путин вечером
Судимый охранник полез с языком к школьнице: мигранта закрыли на 12 лет
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.