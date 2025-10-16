Стало известно, чему украинские военные тайно обучают поляков

Украинские военные проводят секретные занятия для польских и немецких коллег по действиям против атак дронов, сообщает радиостанция RMF FM. Подробности учений засекречены ради безопасности участников.

Польская армия засекретила подробности организованных украинскими военными учений по системам защиты от дронов. Такие учения уже проводятся на основании соглашения, подписанного месяц назад в Киеве главой министерства национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем, — говорится в сообщении.

Обучение проводится в Польше и Германии. Ими руководят десятки украинских инструкторов.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил о росте русофобии в Польше, связав это с историческим соперничеством между Россией и Польшей. Он отметил, что Польша, помня о своем поражении в борьбе за лидерство в Восточной Европе, пропитана духом русофобии на несколько поколений.

До этого польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша поддержала передачу крылатых ракет Tomahawk Украине для нанесения ударов по российской территории. Глава дипломатического ведомства утверждает, что эти боеприпасы могут быть использованы для ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям России.