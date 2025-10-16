Глава МИД Польши высказался об ударах Tomahawk по НПЗ России Сикорский допустил удары Tomahawk по российским НПЗ

Польша поддержала передачу крылатых ракет Tomahawk Украине для нанесения ударов по российской территории, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление польского министра иностранных дел Радослава Сикорского. Глава дипломатического ведомства утверждает, что эти боеприпасы могут быть использованы для ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям России.

Он также опроверг опасения России, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk на Украину будут излишней провокацией, — говорится в публикации.

Ранее заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов заявил о возможности нанесения ответного удара баллистическими ракетами «Орешник» и оперативно-тактическими комплексами «Искандер» в случае пуска крылатых ракет Tomahawk по российской территории. По словам эксперта, ответные действия затронут не только стартовые позиции, но и украинские центры принятия решений.

Кроме того, писатель Захар Прилепин заявил о необходимости симметричного ответа на возможные поставки американских ракет Tomahawk Украине. По его мнению, России следует ответить «любезностью на любезность», передав баллистические ракеты «Орешник» Венесуэле, Кубе и Никарагуа.