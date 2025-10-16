Песков рассказал, каким важным делом займется Путин вечером

У президента России Владимира Путина может состояться телефонный звонок 16 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. По его словам, ожидается, что контакт состоится в вечернее время.

Возможен вечерний международный телефонный разговор, — сказал Песков.

Ранее президент России направил в Государственную думу договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой для процедуры ратификации. Данный документ был подписан в Москве 7 мая 2025 года. Соглашение предусматривает расширение сотрудничества между двумя государствами в ключевых областях, включая политическую и экономическую сферы, энергетику, добывающую промышленность, транспортную отрасль, а также совместную борьбу с терроризмом и экстремизмом.

До этого Владимир Путин подписал указ о награждении президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита орденом Александра Невского. Как сообщается на официальном портале правовой информации, эта высокая государственная награда присуждена за существенный вклад в развитие двусторонних отношений между странами.