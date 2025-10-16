Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 12:47

«Ничего не знает»: в Кремле осадили Рютте за оскорбление моряков и летчиков

Песков заявил, что Рютте ничего не знает о российских моряках и летчиках

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ничего не знает о российских летчиках и моряках, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова политика о том, что военнослужащие РФ якобы не обладают достаточными профессиональными навыками, передает ТАСС.

Оскорбления Рютте говорят о том, что он ничего не знает о наших летчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Рютте на брифинге по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе призвал не переоценивать возможности России и выразил сомнения в компетентности военнослужащих страны. По его словам, пилоты истребителей якобы неумело управляют ими, а капитаны «не умеют опускать якорь».

До этого генсек НАТО заявил, что страны Альянса объявят о новых поставках военной помощи Украине, включая системы противовоздушной обороны. Он уточнил, что участники коалиции обсудят инициативу по европейским закупкам американского вооружения для Киева, по которой уже получены обязательства на €2 млрд (185 млрд рублей).

