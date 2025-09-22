Навка опубликовала фото с Песковым и дочерью из Суздаля

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала фото с мужем, пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, и дочерью Надеждой в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Фигуристка рассказала, что семья провела выходные в Суздале.

Вчера — творческое, сегодня — семейное, культурное и духовное. Песковы в Суздале, — написала она.

Подписчики отметили, что Навка, Песков и их дочь выглядят дружными, и пожелали им здоровья. В комментариях также написали о поддержке духовных ценностей и назвали семью потрясающим примером для подражания.

Песков и Навка познакомились в 2010 году на дне рождения одного из друзей, а поженились в 2015-м. В этом году пара отмечает оловянную свадьбу — 10 лет брака.

Ранее Песков признался, что зарабатывает меньше Навки. Жена пресс-секретаря президента РФ в шутку отметила, что он «живет за Навкин счет».

До этого певица Наталья Подольская отметила, что когда Навка и Песков смотрят друг на друга, сразу ощущается настоящая любовь. По ее мнению, в этом и есть секрет их успешного брака. Артистка также подчеркнула, что в фигуристке много страсти и харизмы.