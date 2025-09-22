Российским туристам дали рекомендации из-за приближения супертайфуна к КНР

Генконсульство РФ в своем Telegram-канале призвало россиян, находящихся в Гонконге, избегать прибрежных районов из-за приближения супертайфуна «Рагаса». Там также порекомендовали остаться дома и следить за информацией от Гонконгской обсерватории.

Избегайте прибрежных районов, островов и удаленных местностей, — говорится в сообщении.

Кроме того, тем, у кого запланирован вылет из Гонконга, посоветовали проверить статус рейса, так как аэропорт может быть временно закрыт. В генконсульстве отметили, что из-за тайфуна в городе возможны мощные ливни, ураганный ветер и штормовой прилив с подъемом воды до пяти метров.

Ранее Метеорологическое управление КНР сообщило, что супертайфун «Рагаса» достигнет берегов материкового Китая 24 сентября. В настоящее время он находится между островом Тайвань и северными филиппинскими островами. Ожидается, что в среду, 24 сентября, тайфун дойдет до южной провинции КНР Гуандун. Затем он настигнет провинцию Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный район, Гонконг и Макао.