«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 13:46

Российским туристам дали рекомендации из-за приближения супертайфуна к КНР

Россиян призвали избегать прибрежных районов в Гонконге из-за супертайфуна

Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генконсульство РФ в своем Telegram-канале призвало россиян, находящихся в Гонконге, избегать прибрежных районов из-за приближения супертайфуна «Рагаса». Там также порекомендовали остаться дома и следить за информацией от Гонконгской обсерватории.

Избегайте прибрежных районов, островов и удаленных местностей, — говорится в сообщении.

Кроме того, тем, у кого запланирован вылет из Гонконга, посоветовали проверить статус рейса, так как аэропорт может быть временно закрыт. В генконсульстве отметили, что из-за тайфуна в городе возможны мощные ливни, ураганный ветер и штормовой прилив с подъемом воды до пяти метров.

Ранее Метеорологическое управление КНР сообщило, что супертайфун «Рагаса» достигнет берегов материкового Китая 24 сентября. В настоящее время он находится между островом Тайвань и северными филиппинскими островами. Ожидается, что в среду, 24 сентября, тайфун дойдет до южной провинции КНР Гуандун. Затем он настигнет провинцию Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный район, Гонконг и Макао.

Китай
Гонконг
Россия
туристы
тайфуны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хреновина из зеленых помидоров за 20 минут — идеально в сезон простуд!
В ГД раскрыли, кто получит главную выгоду от конфискации активов России
Ургант показал редкое фото с дочерью
Обнаружена старейшая железная дорога со стандартной колеей
Адвокат высказался об идее лишать уклонистов приобретенного гражданства
«Давайте все будут бедными»: в РФ оценили идею урезать зарплаты главврачам
Политолог оценил признание Палестины западными странами
Житель ЯНАО пойдет под суд за повторное вождение в нетрезвом виде
Появилось видео с машинами, провалившимися под дорогу в Китае
Диброва сделала неожиданное признание о чувствах к старой подруге
Потерявшего глаз и почти оглохшего бойца могут вновь отправить на СВО
В Госдуме предложили новые льготы для приемных детей участников СВО
Стало известно, когда цена за доллар взлетит выше 100 рублей
Сибирячка терроризирует соседей, обвиняя их в создании COVID
Разбойника-рецидивиста с ножом задержали в Подмосковье
В Москве побит температурный рекорд
Игрок Ночной хоккейной лиги скончался во время матча в Москве
В Госдуме оценили идею подвергнуть цензуре песни Михаила Круга
В России обрушился рынок ввоза машин по параллельному импорту
Мужчину откусил голову токсичной змее и лег с ней спать
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.