Овчарка вырвала терьера из рук хозяйки и растерзала

В Пермском крае в городе Кунгур немецкая овчарка без присмотра набросилась на йоркширского терьера, который гулял с хозяйкой, запись опубликована в группе «Пермь Активная» во «ВКонтакте». Она пыталась отбить питомца, но спасти его не удалось даже подоспевшим на помощь прохожим с палками и камнями.

На опубликованных кадрах видно, как кричащая женщина лежит на земле и двумя руками пытается прижать терьера к себе, пока огромная собака вырывает его, зажав «мертвой хваткой» в своей пасти. Двое мужчин пытались заставить животное отступить, но ни крики, ни удары не подействовали. Овчарка отступила, только когда жертва перестала шевелиться: в результате нападения йорк погиб. Его хозяйка получила раны на руках и ногах.

