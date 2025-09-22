«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 11:17

Кабачки вкуснее мяса! Натерла кабачок и картошку. Получилось быстро и невероятно вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти котлеты доказывают, что овощи могут быть главным блюдом! Нежные, сочные, с хрустящей корочкой — они затмят даже мясные. Кабачок и картофель создают идеальный дуэт: один даёт сочность, второй — бархатистую текстуру. Идеально со сметаной или овощным салатом.

Ингредиенты:

  • 1 средний кабачок (~300 г)
  • 2 картофелины (~200 г)
  • 1 яйцо
  • 3 ст. л. муки
  • 1/2 луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • Укроп, соль, перец
  • Масло для жарки

Кабачок и картошку натрите на мелкой тёрке. Отожмите лишнюю жидкость через сито или руками. Добавьте яйцо, мелко рубленные лук, чеснок, укроп, соль, перец. Всыпьте муку, перемешайте. Разогрейте масло в сковороде. Выкладывайте массу ложкой, формируя котлеты. Обжаривайте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте сразу со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

