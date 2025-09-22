Кабачки вкуснее мяса! Натерла кабачок и картошку. Получилось быстро и невероятно вкусно

Эти котлеты доказывают, что овощи могут быть главным блюдом! Нежные, сочные, с хрустящей корочкой — они затмят даже мясные. Кабачок и картофель создают идеальный дуэт: один даёт сочность, второй — бархатистую текстуру. Идеально со сметаной или овощным салатом.

Ингредиенты:

1 средний кабачок (~300 г)

2 картофелины (~200 г)

1 яйцо

3 ст. л. муки

1/2 луковицы

2 зубчика чеснока

Укроп, соль, перец

Масло для жарки

Кабачок и картошку натрите на мелкой тёрке. Отожмите лишнюю жидкость через сито или руками. Добавьте яйцо, мелко рубленные лук, чеснок, укроп, соль, перец. Всыпьте муку, перемешайте. Разогрейте масло в сковороде. Выкладывайте массу ложкой, формируя котлеты. Обжаривайте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте сразу со сметаной.

