Кабачки вкуснее мяса! Натерла кабачок и картошку. Получилось быстро и невероятно вкусно

Эти котлеты доказывают, что овощи могут быть главным блюдом! Нежные, сочные, с хрустящей корочкой — они затмят даже мясные. Кабачок и картофель создают идеальный дуэт: один даёт сочность, второй — бархатистую текстуру. Идеально со сметаной или овощным салатом.
Ингредиенты:
- 1 средний кабачок (~300 г)
- 2 картофелины (~200 г)
- 1 яйцо
- 3 ст. л. муки
- 1/2 луковицы
- 2 зубчика чеснока
- Укроп, соль, перец
- Масло для жарки
Кабачок и картошку натрите на мелкой тёрке. Отожмите лишнюю жидкость через сито или руками. Добавьте яйцо, мелко рубленные лук, чеснок, укроп, соль, перец. Всыпьте муку, перемешайте. Разогрейте масло в сковороде. Выкладывайте массу ложкой, формируя котлеты. Обжаривайте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте сразу со сметаной.
