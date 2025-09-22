«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 11:00

Готовим яблочно-лимонные панкейки: необычный завтрак за 20 минут! Этот рецепт прост до безумия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Любите экспериментировать с классическими рецептами? Попробуйте приготовить необычные панкейки с яблочно-лимонным вкусом! Эти нежные ароматные блинчики покорят вас своей сочностью и ярким вкусом. Сочетание кислого лимона и сладкого яблока создаёт неповторимую гармонию, а хрустящие кусочки фруктов делают каждый укус особенным. Готовить такие панкейки — одно удовольствие — справится даже начинающий кулинар!

Для приготовления возьмите 160 г муки, 30 г сахара, 10 г разрыхлителя и щепотку соли. Подготовьте 250 мл молока, одно крупное яблоко (около 170 г в нарезанном виде) и лимон.

Начните с подготовки фруктов: очистите яблоко от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. С лимона снимите цедру и выжмите сок.

В миске смешайте сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель и соль. Влейте молоко, тщательно перемешайте до однородности. Добавьте яблочные кубики и лимонную цедру, влейте лимонный сок.

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Выливайте тесто небольшими порциями, формируя круглые панкейки. Жарьте на среднем огне до появления пузырьков, затем переверните. Подавайте панкейки горячими, украсив свежими фруктами, мёдом или кленовым сиропом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Мария Левицкая
М. Левицкая
