Готовим яблочно-лимонные панкейки: необычный завтрак за 20 минут! Этот рецепт прост до безумия

Любите экспериментировать с классическими рецептами? Попробуйте приготовить необычные панкейки с яблочно-лимонным вкусом! Эти нежные ароматные блинчики покорят вас своей сочностью и ярким вкусом. Сочетание кислого лимона и сладкого яблока создаёт неповторимую гармонию, а хрустящие кусочки фруктов делают каждый укус особенным. Готовить такие панкейки — одно удовольствие — справится даже начинающий кулинар!

Для приготовления возьмите 160 г муки, 30 г сахара, 10 г разрыхлителя и щепотку соли. Подготовьте 250 мл молока, одно крупное яблоко (около 170 г в нарезанном виде) и лимон.

Начните с подготовки фруктов: очистите яблоко от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. С лимона снимите цедру и выжмите сок.

В миске смешайте сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель и соль. Влейте молоко, тщательно перемешайте до однородности. Добавьте яблочные кубики и лимонную цедру, влейте лимонный сок.

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Выливайте тесто небольшими порциями, формируя круглые панкейки. Жарьте на среднем огне до появления пузырьков, затем переверните. Подавайте панкейки горячими, украсив свежими фруктами, мёдом или кленовым сиропом.

