Банановые оладьи на миндальном молоке: жарим без тонны масла! Эти нежные панкейки станут вашим любимым полезным завтраком! Они готовятся без масла и сахара, обладают естественной сладостью банана и идеальной воздушной текстурой. Отличный способ начать день с вкусной и питательной еды.

Ингредиенты

Молоко миндальное (овсяное или кокосовое) — 200 мл

Мука рисовая цельнозерновая — 150 г

Банан — 1 шт. (130 г)

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванилин — щепотка

Соль — щепотка

Для подачи (по желанию)

Свежие ягоды — 30 г

Банан — 30 г

Листья мяты

Приготовление

Разомните спелый банан вилкой в пюре. Влейте миндальное молоко и тщательно перемешайте. Добавьте рисовую муку, разрыхлитель, ванилин и щепотку соли. Замесите однородное тесто без комочков. Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне. Выпекайте панкейки без масла: выкладывайте тесто столовой ложкой и обжаривайте с двух сторон до румяной корочки под крышкой. Подавайте готовые панкейки со свежими ягодами, ломтиками банана и листиками мяты.

