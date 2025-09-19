Банановые оладьи на миндальном молоке: жарим без тонны масла! Эти нежные панкейки станут вашим любимым полезным завтраком! Они готовятся без масла и сахара, обладают естественной сладостью банана и идеальной воздушной текстурой. Отличный способ начать день с вкусной и питательной еды.
Ингредиенты
- Молоко миндальное (овсяное или кокосовое) — 200 мл
- Мука рисовая цельнозерновая — 150 г
- Банан — 1 шт. (130 г)
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Ванилин — щепотка
- Соль — щепотка
Для подачи (по желанию)
- Свежие ягоды — 30 г
- Банан — 30 г
- Листья мяты
Приготовление
- Разомните спелый банан вилкой в пюре. Влейте миндальное молоко и тщательно перемешайте. Добавьте рисовую муку, разрыхлитель, ванилин и щепотку соли. Замесите однородное тесто без комочков. Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне.
- Выпекайте панкейки без масла: выкладывайте тесто столовой ложкой и обжаривайте с двух сторон до румяной корочки под крышкой. Подавайте готовые панкейки со свежими ягодами, ломтиками банана и листиками мяты.
