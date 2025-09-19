Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 сентября 2025 в 12:30

Банановые оладьи на миндальном молоке: жарим без тонны масла

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Банановые оладьи на миндальном молоке: жарим без тонны масла! Эти нежные панкейки станут вашим любимым полезным завтраком! Они готовятся без масла и сахара, обладают естественной сладостью банана и идеальной воздушной текстурой. Отличный способ начать день с вкусной и питательной еды.

Ингредиенты

  • Молоко миндальное (овсяное или кокосовое) — 200 мл
  • Мука рисовая цельнозерновая — 150 г
  • Банан — 1 шт. (130 г)
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Ванилин — щепотка
  • Соль — щепотка

Для подачи (по желанию)

  • Свежие ягоды — 30 г
  • Банан — 30 г
  • Листья мяты

Приготовление

  1. Разомните спелый банан вилкой в пюре. Влейте миндальное молоко и тщательно перемешайте. Добавьте рисовую муку, разрыхлитель, ванилин и щепотку соли. Замесите однородное тесто без комочков. Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне.
  2. Выпекайте панкейки без масла: выкладывайте тесто столовой ложкой и обжаривайте с двух сторон до румяной корочки под крышкой. Подавайте готовые панкейки со свежими ягодами, ломтиками банана и листиками мяты.

Ранее мы готовили оладьи-пиццу на скорую руку! Готовятся за 15 минут и заменяют целую пиццу.

оладьи
панкейки
бананы
завтраки
простые рецепты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
