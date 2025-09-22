«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 13:34

Создавшую сеть по подбору сиделок аферистку приговорили к 3,5 годам колонии

В Петербурге создательницу преступной сети приговорили к 3,5 годам колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге создательницу мошеннической сети по подбору сиделок приговорили к 3,5 годам лишения свободы, пишет Мойка78 со ссылкой на пресс-службу городских судов. Женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

За все время работы сети преступники похитили примерно 800 тысяч рублей, совершив 20 эпизодов мошенничества. Жертвами аферистов были петербуржцы, а также жители Ленобласти и других регионов.

Преступники систематически вымогали деньги у клиентов под видом предоставления услуг по поиску и подбору сиделок. Помимо основного наказания, суд взыскал с женщины 701 200 рублей в пользу потерпевших.

Ранее московский инвестор, находящийся в статусе банкрота, организовал масштабную аферу с исчезновением средств вкладчиков. Мошенник с февраля 2025 года привлекал средства под фиктивные инвестиционные проекты, после чего скрылся.

мошенники
преступления
приговоры
Cанкт-Петербург
