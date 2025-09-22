«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 14:44

Рудковская назвала своих фаворитов «Интервидения»

Телеведущая Рудковская назвала трио из Киргизии своими фаворитами «Интервидения»

Яна Рудковская Яна Рудковская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская назвала трио NOMAD, которое представляло Киргизию на «Интервидении» и заняло второе место, своими фаворитами на конкурсе. В беседе с NEWS.ru она также высоко оценила организацию мероприятия и уровень всех участников.

На «Интервидении» были очень красивые ведущие — певцы Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев. Это был очень красивый конкурс. Все было сделано на уровне. На мой взгляд, все конкурсанты были достаточно сильные. Мне очень понравилось трио из Киргизии, просто шикарные ребята, модные, — высказалась Рудковская.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что вокал певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) не совпадал с музыкой на конкурсе «Интервидение» из-за проблем со звуком. По его мнению, артист не был удовлетворен собственным выступлением и принял решение не участвовать в конкурсной части мероприятия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что президент России Владимир Путин считает очень важным конкурс «Интервидение». Он напомнил, что российский лидер даже обращался к участникам по видео.

