22 сентября 2025 в 14:43

В Лондоне ответили на планы Израиля по аннексии Западного берега

Глава МИД Великобритании Купер призвала Израиль не аннексировать Западный берег

Иветт Купер Иветт Купер Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

Великобритания призвала Израиль воздержаться от аннексии Западного берега реки Иордан после признания Лондоном государственности Палестины. Глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер в эфире BBC подчеркнула, что такое решение направлено на укрепление безопасности Израиля и интересов палестинцев.

Я очень ясно заявила министру иностранных дел Израиля и правительству Израиля, что они не должны делать этого, — отметила Купер.

По ее словам, решение Лондона о признании Палестины «лучшим способом отвечает обеспечению безопасности Израиля» и интересам палестинцев. Купер пообещала продолжить сотрудничество со всеми сторонами в регионе, чтобы обеспечить мир, справедливость и безопасность на Ближнем Востоке.

Ранее представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил во время брифинга, что город Газа принадлежит палестинскому государству. В ведомстве указали на необходимость достижения всеобъемлющего прекращения огня в секторе Газа и принятия мер для улучшения гуманитарной ситуации. Там также указали на важность соблюдения принципа «двух государств для двух народов».

Израиль
Палестина
Великобритания
Западный берег
