В Лондоне ответили на планы Израиля по аннексии Западного берега

В Лондоне ответили на планы Израиля по аннексии Западного берега Глава МИД Великобритании Купер призвала Израиль не аннексировать Западный берег

Великобритания призвала Израиль воздержаться от аннексии Западного берега реки Иордан после признания Лондоном государственности Палестины. Глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер в эфире BBC подчеркнула, что такое решение направлено на укрепление безопасности Израиля и интересов палестинцев.

Я очень ясно заявила министру иностранных дел Израиля и правительству Израиля, что они не должны делать этого, — отметила Купер.

По ее словам, решение Лондона о признании Палестины «лучшим способом отвечает обеспечению безопасности Израиля» и интересам палестинцев. Купер пообещала продолжить сотрудничество со всеми сторонами в регионе, чтобы обеспечить мир, справедливость и безопасность на Ближнем Востоке.

Ранее представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил во время брифинга, что город Газа принадлежит палестинскому государству. В ведомстве указали на необходимость достижения всеобъемлющего прекращения огня в секторе Газа и принятия мер для улучшения гуманитарной ситуации. Там также указали на важность соблюдения принципа «двух государств для двух народов».