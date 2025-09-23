Трех российских детей внесли в скандальную базу Украины В базу данных «Миротворца» внесли персональные данные еще трех российских детей

В скандально известную украинскую базу данных «Миротворец» внесены трое несовершеннолетних граждан России. Речь идет о двух девятилетних детях и одном восьмилетнем мальчике.

Данный факт был установлен в результате проверки информации, размещенной на данном интернет-ресурсе. Согласно опубликованным сведениям, основанием для включения детей в список стало якобы сознательное нарушение ими государственной границы Украины.

Скандальный сайт известен своими публикациями, в которых обнародуются персональные данные журналистов, военнослужащих, артистов и других граждан под ликом «изменников родины». В последнее время на сайте все чаще стали появляться фамилии малолетних детей. Российские власти неоднократно критиковали украинскую сторону за такое нарушение законодательства.

Ранее сообщалось, что известный российский футболист Артем Дзюба попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Информация о включении спортсмена появилась на самом ресурсе, на сайте футболиста обвиняют в информационной поддержке специальной военной операции. Аналогичная участь постигла олимпийского чемпиона капитана хоккейного клуба ЦСКА Никиту Нестерова.