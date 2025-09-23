«Интервидение-2025»
«Всю жизнь работал»: раскрыты планы Газманова на отданные Саркисяну деньги

Юрист Кузьмин: Газманов хочет вернуть переданные Саркисяну деньги

Олег Газманов Олег Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Народный артист России Олег Газманов хочет вернуть накопленные на пенсию деньги, которые он передал бизнесмену Геворгу Саркисяну, заявил в беседе с РИА Новости юрист семьи Газмановых Роман Кузьмин. Он напомнил, что в отношении предпринимателя сейчас расследуются два уголовных дела по статье о мошенничестве.

Олег Михайлович хочет прежде всего, чтобы ему вернули деньги, которые он копил на пенсию. Он всю жизнь работал и накопил их честно, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее адвокат Юлия Вербицкая-Линник выразила мнение, что Газманову будет непросто вернуть отданные Саркисяну деньги, перспективы этого дела «туманны». Во-первых, речь идет об инвестициях, а это всегда финансовые риски, отметила она. Во-вторых, даже если суд признает бизнесмена виновным, это не означает, что он вернет исполнителю миллионы, добавила эксперт.

До этого стало известно, что Саркисян начал входить в круг семьи Газманова с 2016 года и старался зарекомендовать себя с положительной стороны. Когда от него потребовали вернуть деньги, бизнесмен заявил, что «инвестировал» их. Последние годы Саркисян жил в США: там у него остались семья и имущество.

