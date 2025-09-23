Парадокс логистики: почему доставка топлива на 50 км сложнее, чем на 500 км

Введение: парадокс короткого плеча

В логистике принято считать, что чем меньше расстояние, тем проще доставка. Но рынок топлива показывает обратное: иногда доставить топливо на 50 километров оказывается сложнее, чем организовать поставку за 500 км. Причины кроются в инфраструктуре, нормативных требованиях и специфике работы «последней мили».

Почему короткие поставки дороже

Инфраструктурный дефицит. Нефтебазы часто расположены в крупных узлах, а небольшие города и поселки остаются в стороне.

Загруженность дорог. «Короткое плечо» часто проходит по перегруженным трассам или сельским дорогам.

Малые объемы. Заказчики на таких расстояниях обычно покупают меньше топлива, что делает доставку менее рентабельной.

Документооборот и контроль. Оформление бумаг и проверок занимает столько же времени, сколько и для «дальнобоя».

Итог: затраты на тонну топлива при коротких поставках могут быть на 10–15% выше.

Кому нужна «последняя миля»

ЖКХ малых городов. Котельные, школы, больницы.

Фермерские хозяйства. Сезонные закупки для техники.

Строительные подрядчики. Объекты вне магистральных маршрутов.

Малый бизнес. Заправка автопарка или оборудования.

Кейсы из практики

1. Поселок в Тверской области. Доставка 20 тонн дизеля для котельной занимает всего 50 км от ближайшей нефтебазы. Но из-за плохой дороги и необходимости согласований машина идет почти 8 часов — это дороже, чем доставка на 300 км по трассе.

2. Стройка в Подмосковье. Подрядчику требовались небольшие партии топлива по 10 тонн. Для поставщика это означало постоянные рейсы и низкую маржинальность. Решением стало объединение заказов нескольких подрядчиков в одну логистическую цепочку.

Роль поставщика

Компании, работающие на рынке «последней мили», должны быть особенно гибкими. Успех зависит не только от цен, но и от:

наличия собственного автопарка;

готовности доставлять небольшие партии;

умения работать в сложных дорожных условиях;

скорости реакции на внеплановые заявки.

Именно поэтому компании вроде ТРАНСВЭЙ СЕРВИС развивают сеть региональных баз и оперативный транспорт, который может доставить топливо даже в труднодоступные точки.

Технологии для «короткого плеча»

Оптимизация маршрутов через GPS-навигацию и аналитику.

Консолидация заказов — объединение нескольких клиентов в один рейс.

IoT-мониторинг резервуаров у клиентов, чтобы избежать экстренных заявок.

Цифровые платформы для онлайн-заказа и отслеживания доставки.

Сравнение: 50 км и 500 км

Параметр 50 км 500 км Объем поставки малый (5–20 т) крупный (40–60 т) Сложность маршрута высокая (местные дороги) средняя (магистрали) Рентабельность низкая выше среднего Время на согласования одинаковое одинаковое Стоимость/тонна выше ниже Почему малые города страдают чаще В крупных центрах всегда можно найти альтернативного поставщика. Но в малых населенных пунктах часто работает 1–2 компании. При перебоях страдают сразу школы, больницы и жители. Именно поэтому качество «последней мили» напрямую связано с социальной стабильностью. Будущее «последней мили» Через 5–7 лет рынок будет меняться: появятся мобильные топливные станции;

возрастет роль консолидации заказов;

цифровизация сделает доставку более предсказуемой;

появятся гибридные схемы: региональные хабы + микропоставки. ТРАНСВЭЙ СЕРВИС уже развивает такие проекты, создавая сеть «локальных точек присутствия» рядом с клиентами. Экономика коротких поставок: почему «малое плечо» дороже На первый взгляд кажется, что доставка топлива на 50 км должна стоить дешевле, чем на 500. Но на практике расходы на каждую тонну выше. Фиксированные затраты. Оформление документов, проверка транспорта, время на погрузку одинаковы для любого рейса, будь то 50 или 500 км.

Фиксированные затраты. Оформление документов, проверка транспорта, время на погрузку одинаковы для любого рейса, будь то 50 или 500 км.

Малые партии. В «последней миле» чаще всего речь идет о 5–20 тоннах. В то время как дальнобойные маршруты загружают цистерну на 40–60 тонн, делая логистику эффективнее.

Время простоя. Короткие маршруты часто проходят по сложным дорогам. Один рейс на 50 км может занимать 6–8 часов, при этом водитель и техника работают полный день.

Маржинальность. При малых объемах маржа падает: перевозчик получает меньше дохода, а затраты остаются почти теми же. По расчетам, себестоимость доставки 1 тонны на «коротком плече» может быть на 12–18% выше, чем при рейсах на 500 км. Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru ЖКХ: социальная ответственность Котельные и коммунальные предприятия в малых городах не могут позволить себе большие запасы: резервуары ограничены, а оборотные средства замораживать нельзя. Поэтому топливо приходится подвозить малыми партиями. В одном из регионов Северо-Запада доставка 15 тонн дизеля в город с населением 20 тыс. человек обходилась почти в 10% дороже, чем доставка 40 тонн на 400 км для крупного промышленного предприятия. Но отказ от регулярных рейсов невозможен — речь идет о тепле для школ и больниц. Здесь поставщик выступает не только бизнес-партнером, но и гарантом социальной стабильности. Именно поэтому ТРАНСВЭЙ СЕРВИС формирует отдельные «зимние» графики, чтобы котельные получали топливо строго по расписанию, несмотря на малые объемы. Агробизнес: сезонная «последняя миля» Фермеры и агрохолдинги часто находятся в удаленных районах, где нет крупных нефтебаз. Закупки малыми партиями в сезон — обычная практика. В Поволжье хозяйство с парком из 40 тракторов заказывает топливо по 10–15 тонн раз в несколько дней. При этом расстояние до базы — всего 70 км. Логистика обходится дороже, чем доставка большего объема в соседний город за 300 км, но без таких рейсов техника встанет в самый разгар работ. Здесь решением становится консолидация заказов: поставщик объединяет несколько клиентов в один рейс. Такая схема снижает расходы на 5–7% и делает поставки более предсказуемыми. Строительство: мобильные объекты Строительные площадки часто расположены «в поле» — без инфраструктуры, рядом с трассами или в районах, где крупные партии топлива просто негде хранить. Например, при строительстве моста через реку в Центральной России подрядчику требовалось по 8–10 тонн дизеля ежедневно. Нефтебаза находилась в 60 км. Для поставщика это означало по два рейса в день с неполной загрузкой. Решением стало использование мобильных топливных станций, которые позволили хранить запас на 3–4 дня. Это снизило количество рейсов и расходы на 15%, а главное — обеспечило бесперебойность стройки. Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Сравнительная экономика Параметр «Короткое плечо» (50–100 км) «Длинное плечо» (400–500 км) Средний объем поставки 10–20 т 40–60 т Время рейса 5–8 ч 10–12 ч Себестоимость/т +12–18% базовая Риски задержек высокие (дороги, погода) средние (магистрали) Возможность оптимизации через консолидацию заказов через масштаб

Будущее «последней мили»

Экономика коротких поставок заставляет рынок искать новые решения:

микробазы и хабы рядом с клиентами;

гибридные модели с мобильными резервуарами;

цифровая оптимизация маршрутов и объединение заказов;

сервисный подход: поставщик берет на себя управление запасами клиента.

Именно в этом направлении работают компании вроде ТРАНСВЭЙ СЕРВИС, создавая инфраструктуру, которая позволяет держать баланс между рентабельностью и социальной значимостью.

Цифровизация последней мили: взгляд в 2030-е

К 2030-м годам логистика топлива на коротких расстояниях изменится радикально. Главным драйвером станет цифровизация: управление данными, автоматизация маршрутов и предиктивные технологии.

Алгоритмы прогнозирования. Искусственный интеллект будет учитывать погоду, состояние дорог, трафик и даже вероятность аварий. Система сама подберет оптимальный момент и маршрут доставки. Это снизит количество задержек и уменьшит стоимость коротких рейсов. Микроскладская инфраструктура. В малых городах появятся мини-базы топлива, управляемые удаленно. Они будут хранить запас на 3–5 дней, а его пополнение станет автоматическим: как только датчики зафиксируют падение уровня, формируется заявка на ближайший рейс. Мобильные АЗС и дроны-контейнеровозы. Уже сегодня тестируются малотоннажные мобильные заправочные станции. В перспективе 10–15 лет они станут стандартом для строительных площадок и агросектора. Для особо труднодоступных территорий возможны эксперименты с беспилотной доставкой небольших контейнеров. Прозрачность и смарт-контракты. Заказчики будут видеть в приложении не только цену и маршрут, но и все параметры поставки: температуру топлива, дату отгрузки, время прибытия. Контракты закрепят автоматическую индексацию стоимости по биржевым котировкам, что исключит споры. Роль поставщика как IT-компании. В 2030-х топливные игроки будут конкурировать не столько количеством цистерн, сколько качеством цифровых сервисов. Поставщик станет интегратором: управлять запасами клиента, прогнозировать пики и гарантировать бесперебойность.

ТРАНСВЭЙ СЕРВИС уже движется в этом направлении, развивая цифровые платформы и системы мониторинга. Опыт работы на «коротком плече» дает компании то преимущество, которое в будущем станет стандартом: способность доставить топливо не только «дальнобоем», но и в каждый удаленный поселок, не теряя рентабельности и качества.

Заключение

Доставка топлива на короткие расстояния — это не простая задача, а отдельный сегмент рынка с высокой сложностью. От него зависят малые города, фермеры и социальные объекты. И компании, способные выстроить эффективную «последнюю милю», становятся стратегическими партнерами, а не просто перевозчиками.

