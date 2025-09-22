Дымляма с сезонными яблоками: невероятное рагу с картошкой и говядиной

Дымляма с сезонными яблоками: невероятное рагу с картошкой и говядиной

Дымляма с сезонными яблоками — готовим невероятное рагу с картошкой и говядиной! Это блюдо покорит вас с первой ложки! Нежное мясо, томленное с овощами, яблоками и зеленью в томатном соке, приобретает неповторимый вкус и аромат. Идеально для семейного воскресного ужина.

Ингредиенты

Мясо (говядина) — 600 г

Картофель — 4 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Перец болгарский — 2 шт.

Помидоры — 3 шт.

Яблоки зелёные — 2 шт.

Чеснок — 5 зубчиков

Капустные листья — 4-5 шт.

Зелень (петрушка/кинза) — 1 пучок

Сок томатный — 250 мл

Масло растительное — 3 ст. л.

Масло сливочное — 30 г

Соль, перец, специи (зира, паприка) — по вкусу

Приготовление

В толстостенной кастрюле растопите сливочное масло с растительным. Выкладывайте слоями: мясо кубиками → лук полукольцами → морковь кружочками → перец соломкой → помидоры дольками → чеснок пластинами. Каждый слой солите и перчите. Сверху распределите картофель, яблоки (без сердцевины) и зелень. Накройте капустными листьями, залейте томатным соком. Тушите под крышкой на медленном огне 2.5 часа. Подавайте прямо в кастрюле! Аромат стоит на всю кухню!

Ранее мы готовили простое рагу в лодочках! Вкусное домашнее блюдо из свинины и картошки.