Дымляма с сезонными яблоками: невероятное рагу с картошкой и говядиной

Дымляма с сезонными яблоками — готовим невероятное рагу с картошкой и говядиной! Это блюдо покорит вас с первой ложки! Нежное мясо, томленное с овощами, яблоками и зеленью в томатном соке, приобретает неповторимый вкус и аромат. Идеально для семейного воскресного ужина.
Ингредиенты
- Мясо (говядина) — 600 г
- Картофель — 4 шт.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Перец болгарский — 2 шт.
- Помидоры — 3 шт.
- Яблоки зелёные — 2 шт.
- Чеснок — 5 зубчиков
- Капустные листья — 4-5 шт.
- Зелень (петрушка/кинза) — 1 пучок
- Сок томатный — 250 мл
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Масло сливочное — 30 г
- Соль, перец, специи (зира, паприка) — по вкусу
Приготовление
- В толстостенной кастрюле растопите сливочное масло с растительным. Выкладывайте слоями: мясо кубиками → лук полукольцами → морковь кружочками → перец соломкой → помидоры дольками → чеснок пластинами. Каждый слой солите и перчите.
- Сверху распределите картофель, яблоки (без сердцевины) и зелень. Накройте капустными листьями, залейте томатным соком. Тушите под крышкой на медленном огне 2.5 часа. Подавайте прямо в кастрюле! Аромат стоит на всю кухню!
