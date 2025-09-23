«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 06:00

Рулетики из баклажанов с творожной начинкой: простая закуска с шикарным вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулетики из баклажанов с творожной начинкой: простая закуска с шикарным вкусом! Нежная обжаренная полоска баклажана, пикантная сырная начинка с орехами и свежий помидор создают идеальный баланс вкусов и текстур. Элегантная, сытная и очень ароматная закуска, которая гарантированно исчезнет со стола первой.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 3 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Сухари панировочные — 200 г
  • Помидоры — 3 шт.
  • Салат листовой — 1 пучок
  • Сыр творожный — 150 г
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Грецкие орехи — 50 г
  • Зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте вдоль тонкими пластинами, посолите и оставьте для удаления горечи, затем промокните бумажным полотенцем. Каждую пластину обмакните во взбитые яйца, обваляйте в сухарях и обжарьте с двух сторон на разогретом масле до золотистого цвета.
  2. Готовые полоски выложите на бумажное полотенце для удаления лишнего масла. Для начинки измельчите грецкие орехи и зелень, чеснок пропустите через пресс. Смешайте творожный сыр со сметаной, чесноком, зеленью и орехами. На остывшие баклажанные полоски нанесите сырную начинку, положите лист салата и дольку помидора, аккуратно сверните рулетиком.

Ранее мы готовили баклажаны с чесноком на зиму! Готовьте побольше — банки будут улетать мгновенно.

Читайте также
Баклажаны как свежие: хитрость идеальной заморозки для рагу и икры
Семья и жизнь
Баклажаны как свежие: хитрость идеальной заморозки для рагу и икры
Слойки-рулетики с ветчиной и сыром: готовятся за 15 минут, а исчезают со стола мгновенно
Общество
Слойки-рулетики с ветчиной и сыром: готовятся за 15 минут, а исчезают со стола мгновенно
Хреновина из зеленых помидоров за 20 минут — идеально в сезон простуд!
Семья и жизнь
Хреновина из зеленых помидоров за 20 минут — идеально в сезон простуд!
Как сохранить картофель до весны без прорастания и гнили: проверенные методы правильного хранения урожая
Общество
Как сохранить картофель до весны без прорастания и гнили: проверенные методы правильного хранения урожая
Пирог с рыбной консервой и картофелем на скорую руку: вкусный даже холодный
Общество
Пирог с рыбной консервой и картофелем на скорую руку: вкусный даже холодный
баклажаны
закуска
помидоры
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Движение по федеральной трассе под Новосибирском перекрыли
«Проинформировал о ситуации»: Зеленский отчитался перед Келлогом в США
Боец потерял ногу после танкового залпа и был спасен дроном
Ущерб по делу замминистра строительства ДНР может достичь 5 млрд рублей
Два российских аэропорта приостановили работу
Российский штурмовик рассказал об изменениях в тактике ВСУ
Терапевт назвала неочевидный минерал, замедляющий старение
Транспортный налог в 2025-м: размер, сроки, штрафы, как платить меньше
На Украине обиделись на африканских послов после визита в Крым
Эрдоган выразил сомнения по поводу «вечной преданности» ЕС Украине
ВСУ лишились людей, техники и позиций: успехи ВС РФ к утру 23 сентября
Раскрыто имя изувера, ставшего первым руководителем пыточной ВСУ
Названы три страны для самого бюджетного отдыха осенью
В РФ предположили, что кроется за словами Ким Чен Ына о секретном оружии
Дачникам назвали эффективные способы омолодить взрослые яблони
Молдавский оппозиционер пообещал изменить отношения с Россией
Юрист объяснил, как налоговые органы борются с неплательщиками
Корабль-призрак без капитана нашли в океане
Ростех устроил отстрел новейшего бронежилета с уникальными свойствами
Тренер развеяла миф об ухудшении физической формы после отказа от протеина
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.