Рулетики из баклажанов с творожной начинкой: простая закуска с шикарным вкусом! Нежная обжаренная полоска баклажана, пикантная сырная начинка с орехами и свежий помидор создают идеальный баланс вкусов и текстур. Элегантная, сытная и очень ароматная закуска, которая гарантированно исчезнет со стола первой.
Ингредиенты
- Баклажаны — 3 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Сухари панировочные — 200 г
- Помидоры — 3 шт.
- Салат листовой — 1 пучок
- Сыр творожный — 150 г
- Сметана — 3 ст. л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Грецкие орехи — 50 г
- Зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок
- Масло растительное — для жарки
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Баклажаны нарежьте вдоль тонкими пластинами, посолите и оставьте для удаления горечи, затем промокните бумажным полотенцем. Каждую пластину обмакните во взбитые яйца, обваляйте в сухарях и обжарьте с двух сторон на разогретом масле до золотистого цвета.
- Готовые полоски выложите на бумажное полотенце для удаления лишнего масла. Для начинки измельчите грецкие орехи и зелень, чеснок пропустите через пресс. Смешайте творожный сыр со сметаной, чесноком, зеленью и орехами. На остывшие баклажанные полоски нанесите сырную начинку, положите лист салата и дольку помидора, аккуратно сверните рулетиком.
Ранее мы готовили баклажаны с чесноком на зиму! Готовьте побольше — банки будут улетать мгновенно.