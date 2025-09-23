Рулетики из баклажанов с творожной начинкой: простая закуска с шикарным вкусом

Рулетики из баклажанов с творожной начинкой: простая закуска с шикарным вкусом! Нежная обжаренная полоска баклажана, пикантная сырная начинка с орехами и свежий помидор создают идеальный баланс вкусов и текстур. Элегантная, сытная и очень ароматная закуска, которая гарантированно исчезнет со стола первой.

Ингредиенты

Баклажаны — 3 шт.

Яйца — 3 шт.

Сухари панировочные — 200 г

Помидоры — 3 шт.

Салат листовой — 1 пучок

Сыр творожный — 150 г

Сметана — 3 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Грецкие орехи — 50 г

Зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок

Масло растительное — для жарки

Соль — по вкусу

Приготовление

Баклажаны нарежьте вдоль тонкими пластинами, посолите и оставьте для удаления горечи, затем промокните бумажным полотенцем. Каждую пластину обмакните во взбитые яйца, обваляйте в сухарях и обжарьте с двух сторон на разогретом масле до золотистого цвета. Готовые полоски выложите на бумажное полотенце для удаления лишнего масла. Для начинки измельчите грецкие орехи и зелень, чеснок пропустите через пресс. Смешайте творожный сыр со сметаной, чесноком, зеленью и орехами. На остывшие баклажанные полоски нанесите сырную начинку, положите лист салата и дольку помидора, аккуратно сверните рулетиком.

