В «Аэрофлоте» назвали сроки возвращения к штатному расписанию в Шереметьево «Аэрофлот» стабилизирует расписание своих рейсов в Шереметьево 23 сентября

Авиакомпания «Аэрофлот» вернется к штатному расписанию рейсов в московском аэропорту Шереметьево до конца дня 23 сентября, сообщила пресс-служба организации. Там отметили, что все службы компании работают в усиленном режиме.

Авиакомпания планирует войти в штатный режим выполнения расписания в/из Шереметьево до конца сегодняшнего дня, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево были введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. В результате с 20:00 до 00:00 по московскому времени было перенесено 13 вылетающих рейсов и отменено шесть рейсов. При этом задерживалось прибытие 40 самолетов.

Атака на Москву началась вечером 22 сентября. ВСУ продолжили атаку 23 сентября — утром было сбито еще четыре беспилотника, а позже еще два БПЛА. Через 40 минут на подлете к столице уничтожили еще два беспилотника. До этого в Минобороны России сообщили, что в ночь на 23 сентября силы ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников, атаковавших 10 регионов страны.