IT-эксперт рассказал, как обезопасить ребенка от киберпреступников IT-эксперт Сиденко: нужно научить ребенка не скачивать файлы из переписок

Родителям важно объяснить ребенку, что ему не следует скачивать файлы из сомнительных переписок, заявил ЕАН IT-эксперт Андрей Сиденко. Взрослым также рекомендуется настроить в соцсетях ребенка двухфакторную аутентификацию или обучить его этому.

Дети также должны знать, что к любым сообщениям и звонкам нужно относиться критически, а также не сообщать коды из СМС незнакомцам, отметил Сиденко. В целях безопасности ребенку можно скачать на смартфон приложение для определения номеров.

Кроме того, родителям важно обучить детей проверять информацию, полученную с помощью ИИ. Рекомендуется также научить ребенка обновлять операционные системы и приложения, создавать сложные пароли и устанавливать антивирусы. Наконец, следует донести до несовершеннолетних, что скачивать программы или файлы можно исключительно из официальных источников, предупредил IT-эксперт.

Ранее психолог Татьяна Ермакова заявила, что подростки все чаще становятся жертвами киберпреступлений. Она отметила, что злоумышленники нередко шантажируют несовершеннолетних.