22 сентября 2025 в 19:57

Эти штрули исчезнут со стола за минуту: секрет приготовления ароматной вкусноты с картошечкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Штрули представляют собой сытное и ароматное блюдо, которое сочетает в себе нежное тесто и сочную начинку из курицы и овощей. Это кушанье отличается насыщенным вкусом и питательностью, идеально подходя для семейного ужина. Приготовление штрулей не требует особых кулинарных навыков и доступно даже начинающим хозяйкам.

Для теста потребуется: 1-2 яйца, 400 мл воды, 1 чайная ложка соли, мука (сколько возьмет тесто). Все ингредиенты тщательно смешивают и замешивают эластичное тесто, которое оставляют отдохнуть под полотенцем на 20-30 минут. Для начинки используют куриное филе, 3-4 картофелины, 1-2 луковицы, 1 перец, 1 морковь, 1 столовую ложку томатной пасты и специи по вкусу. Курицу и овощи нарезают мелкими кубиками, морковь и лук пассеруют на сковороде, затем добавляют остальные ингредиенты и тушат 10-15 минут. Тесто раскатывают в тонкий пласт, нарезают на квадраты, в центр каждого выкладывают начинку и формируют конвертики. Штрули обжаривают с двух сторон до золотистой корочки или запекают в духовке. Ключевой секрет успеха — тщательное запечатывание краев теста, чтобы начинка оставалась сочной, и предварительная подготовка овощей, которая позволяет добиться идеальной текстуры блюда. Готовые штрули подают со сметаной или свежей зеленью.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.

