Эти штрули исчезнут со стола за минуту: секрет приготовления ароматной вкусноты с картошечкой

Штрули представляют собой сытное и ароматное блюдо, которое сочетает в себе нежное тесто и сочную начинку из курицы и овощей. Это кушанье отличается насыщенным вкусом и питательностью, идеально подходя для семейного ужина. Приготовление штрулей не требует особых кулинарных навыков и доступно даже начинающим хозяйкам.

Для теста потребуется: 1-2 яйца, 400 мл воды, 1 чайная ложка соли, мука (сколько возьмет тесто). Все ингредиенты тщательно смешивают и замешивают эластичное тесто, которое оставляют отдохнуть под полотенцем на 20-30 минут. Для начинки используют куриное филе, 3-4 картофелины, 1-2 луковицы, 1 перец, 1 морковь, 1 столовую ложку томатной пасты и специи по вкусу. Курицу и овощи нарезают мелкими кубиками, морковь и лук пассеруют на сковороде, затем добавляют остальные ингредиенты и тушат 10-15 минут. Тесто раскатывают в тонкий пласт, нарезают на квадраты, в центр каждого выкладывают начинку и формируют конвертики. Штрули обжаривают с двух сторон до золотистой корочки или запекают в духовке. Ключевой секрет успеха — тщательное запечатывание краев теста, чтобы начинка оставалась сочной, и предварительная подготовка овощей, которая позволяет добиться идеальной текстуры блюда. Готовые штрули подают со сметаной или свежей зеленью.

