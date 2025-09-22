Торт «Три банана» без выпечки: быстрый десерт с насыщенным вкусом, который легко приготовить дома

Если вы любите простые и эффектные десерты, этот торт станет настоящей находкой. Готовится он без духовки, а результат удивляет насыщенным шоколадным вкусом и нежной банановой основой.
Ингредиенты
- бананы — 3 шт.
- какао — 3 ст. л.
- крахмал — 5 ст. л.
- сахар — 7 ст. л.
- ваниль — 1 ч. л.
- молоко — 1 ст. л.
- сливочное масло — 100 г
- шоколадное печенье — 200 г
Как приготовить торт «Три банана»:
Шаг 1. В кастрюле соедините какао, крахмал, сахар и ваниль. Перемешайте.
Шаг 2. Влейте молоко тонкой струйкой, постоянно помешивая. Поставьте на огонь и варите до загустения. Добавьте масло, размешайте и дайте крему немного остыть.
Шаг 3. В форму, застеленную пленкой, выложите кружочки банана (толщиной около 2 см) и залейте половиной шоколадного крема.
Шаг 4. Посыпьте измельченным печеньем, слегка утрамбуйте и распределите оставшийся крем. Разровняйте поверхность и при желании посыпьте какао.
Шаг 5. Уберите в холодильник на 2 часа, чтобы торт застыл.
Подавайте охлажденным — он станет отличным дополнением к чаю или кофе и приятно удивит ваших гостей.
