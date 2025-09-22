Торт «Три банана» без выпечки: быстрый десерт с насыщенным вкусом, который легко приготовить дома

Если вы любите простые и эффектные десерты, этот торт станет настоящей находкой. Готовится он без духовки, а результат удивляет насыщенным шоколадным вкусом и нежной банановой основой.

Ингредиенты

бананы — 3 шт.

какао — 3 ст. л.

крахмал — 5 ст. л.

сахар — 7 ст. л.

ваниль — 1 ч. л.

молоко — 1 ст. л.

сливочное масло — 100 г

шоколадное печенье — 200 г

Как приготовить торт «Три банана»:

Шаг 1. В кастрюле соедините какао, крахмал, сахар и ваниль. Перемешайте.

Шаг 2. Влейте молоко тонкой струйкой, постоянно помешивая. Поставьте на огонь и варите до загустения. Добавьте масло, размешайте и дайте крему немного остыть.

Шаг 3. В форму, застеленную пленкой, выложите кружочки банана (толщиной около 2 см) и залейте половиной шоколадного крема.

Шаг 4. Посыпьте измельченным печеньем, слегка утрамбуйте и распределите оставшийся крем. Разровняйте поверхность и при желании посыпьте какао.

Шаг 5. Уберите в холодильник на 2 часа, чтобы торт застыл.

Подавайте охлажденным — он станет отличным дополнением к чаю или кофе и приятно удивит ваших гостей.

