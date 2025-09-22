«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 18:52

Герой России раскрыл план Зеленского по отправке частей ВСУ в другие страны

Генерал Липовой: Зеленский хочет контролировать ресурсы Африки с помощью ЧВК

Сергей Липовой Сергей Липовой Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский хочет контролировать природные ресурсы Африки, отправляя туда частные военные компании, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что украинский лидер пытается сохранить «хорошую мину» при катастрофическом положении.

Зеленский пытается сохранить хорошую мину при катастрофически плачевной игре. Его положение сейчас шатается во все стороны, но тем не менее он подписал указ о разрешени молодежи покидать пределы страны. Также он разрешил применять свои ЧВК в других странах. Сейчас речь идет об Африке. Идет активное насыщение различного рода ЧВК, которые берут там под контроль различного рода источники природных ресурсов с перспективой, чтобы потом это все выкачивать в свою страну, — высказался Липовой.

Он выразил мнение, что Зеленский пытается усидеть на двух стульях, с одной стороны, ведя боевые действия против России, а с другой — контролируя ситуацию с природными ресурсами в других регионах. Генерал подчеркнул, что украинский лидер может использовать политическое влияние на отдельно взятые правительства государств, посылая туда свои ЧВК.

Ранее Зеленский внес в Верховную раду законопроект, разрешающий отправку подразделений ВСУ за границу. В случае принятия документа Киев получит возможность направлять военнослужащих в Турцию и Великобританию для выполнения задач в сфере «национальной безопасности и обороны».

Владимир Зеленский
Украина
ЧВК
Африка
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская студентка не пережила урок физкультуры
Появилось видео, как бойца ВСУ разрывает в клочья на мине
Кафельников назвал условие, при котором Медведев снова начнет побеждать
Техника как инструмент воспитания: чему дети учатся на кухне
«Солнцепек» устроил украинским войскам огненный апокалипсис
Папа утопил дочку с ДЦП, а школьник спас детей от педофила: главные ЧП дня
В Госдуме раскрыли, кто отдает приказы ударять по Крыму
Женщина-борец ММА применила удушающий прием и сломала руку
Глушаков в шутку заявил, что хочет стать главным тренером «Спартака»
Водитель маршрутки насмерть сбил школьницу на самокате
Женщина сломала шею при необычных обстоятельствах
Врач рассказал об одном из важных симптомов раннего диабета
Герой России раскрыл план Зеленского по отправке частей ВСУ в другие страны
Зеленский хочет получить разрешение отправлять ВСУ в другие страны
В Крыму призвали ввести режим ЧС после атаки на Форос
Экс-депутат Рады ответил, кто может организовать переворот на Украине
В Совфеде раскрыли, кто займется пошивом единой школьной формы
Бен Аффлек вспомнил о своей бывшей и разозлил Тома Круза
Октоберфест-2025: наряды, угощения и количество пива на баварском празднике
«Будет крайней мерой»: в ФРГ сделали заявление по российским истребителям
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.