Герой России раскрыл план Зеленского по отправке частей ВСУ в другие страны

Президент Украины Владимир Зеленский хочет контролировать природные ресурсы Африки, отправляя туда частные военные компании, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что украинский лидер пытается сохранить «хорошую мину» при катастрофическом положении.

Зеленский пытается сохранить хорошую мину при катастрофически плачевной игре. Его положение сейчас шатается во все стороны, но тем не менее он подписал указ о разрешени молодежи покидать пределы страны. Также он разрешил применять свои ЧВК в других странах. Сейчас речь идет об Африке. Идет активное насыщение различного рода ЧВК, которые берут там под контроль различного рода источники природных ресурсов с перспективой, чтобы потом это все выкачивать в свою страну, — высказался Липовой.

Он выразил мнение, что Зеленский пытается усидеть на двух стульях, с одной стороны, ведя боевые действия против России, а с другой — контролируя ситуацию с природными ресурсами в других регионах. Генерал подчеркнул, что украинский лидер может использовать политическое влияние на отдельно взятые правительства государств, посылая туда свои ЧВК.

Ранее Зеленский внес в Верховную раду законопроект, разрешающий отправку подразделений ВСУ за границу. В случае принятия документа Киев получит возможность направлять военнослужащих в Турцию и Великобританию для выполнения задач в сфере «национальной безопасности и обороны».