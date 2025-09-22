«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 18:24

Автомобиль Диброва разбился в ДТП: что известно, подробности, кто виноват

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сегодня, 22 сентября, автомобиль телеведущего Дмитрия Диброва разбился в ДТП в Подмосковье. Что об этом известно, пострадал ли кто-то?

Что известно о ДТП с автомобилем Диброва

В понедельник, 22 сентября, Mercedes Дмитрия Диброва столкнулся с несколькими машинами на Рублево-Успенском шоссе в деревне Жуковка, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Авария произошла сегодня в районе 11 утра. У машины существенно повреждена передняя часть, частично отлетел бампер», — говорится в сообщении канала.

Кадры с места ДТП опубликовал в авторском Telegram-канале телеведущий Андрей Малахов. В опубликованном ролике можно увидеть, что автомобиль Диброва получил повреждения, в частности у Mercedes полностью разбит капот.

Дибров отрицает, что находился за рулем машины, пишет Telegram-канал «112». Ведущий сообщил, что ему ничего не известно о массовой аварии с участием его автомобиля и уточнил, что на протяжении дня находился в Останкино.

Что сейчас происходит в жизни Диброва

В июле стало известно о разводе Дмитрия Диброва с четвертой супругой Полиной, которая младше его на 30 лет. Пара расписалась в 2009 году и за годы брака родила троих детей. Супруга ушла от телеведущего к другу семьи Роману Товстику.

Дмитрий Дибров, его жена Полина и сын Илья Дмитрий Дибров, его жена Полина и сын Илья Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Я не хотела его обманывать. Просто пришла и честно все сказала. И это было очень тяжело и сложно. Я к этому готовилась, в том числе советовалась с духовником. У меня есть и психолог. Я просто не понимала, что мне делать, как человеку сказать об этом. Дима подумал, что я с ума сошла, он не поверил мне. Потом было несколько месяцев диалогов. Я думала обо всех, думала, как сделать, чтобы было легче Диме, моим родителям, потому что для них это большой удар. Но я поняла, что живу в обмане, предаю себя, у меня началось внутреннее разрушение. После этого набрала воздух в легкие и все сказала», — рассказала она в интервью для Fametime TV.

Полина Диброва в шоу Андрея Малахова заверила, что всегда будет рядом с 65-летним ведущим, который в 2020 году перенес инсульт. Приступ произошел на светском мероприятии. После выздоровления Дибров бросил курить, оставил другие вредные привычки и полностью исключил алкоголь.

«Я рядом, и я буду всегда рядом», — ответила Диброва на вопрос Малахова: «А сейчас он справится?» Дибров утверждает, что после ухода супруги у него не возникло трудностей, поскольку у него есть много помощников.

