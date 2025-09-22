«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 19:33

США и Казахстан заключили контракт на $4 млрд

США продадут Казахстану локомотивы на $4 млрд и укрепят транспортный коридор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США и Казахстан заключили крупнейший в истории контракт на поставку локомотивов стоимостью $4 млрд (336 млрд рублей), сообщил министр торговли Штатов Говард Латник в соцсети Х. Соглашение предусматривает экспорт американских локомотивов для развития транспортного коридора между Европой и Азией.

Эта сделка — больше, чем история успеха. Речь идет об американских инновациях, которые ведут за собой мир, поддержке тысяч рабочих мест в Техасе и Пенсильвании и укреплении партнерства США и Казахстана, — написал Латник.

По данным министерства торговли, проект основан на современных американских технологиях и способствует продвижению американской торговой политики. Соглашение стало частью инициативы «Америка прежде всего», направленной на расширение экспортных рынков и создание новых рабочих мест внутри страны.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о полной уверенности Вашингтона в скором подписании сделки с Китаем по соцсети TikTok. По ее словам, команда президента США Дональда Трампа активно работает с китайскими коллегами над окончательным оформлением соглашения, которое должно быть завершено в ближайшие дни.

